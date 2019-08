The Flash: sarà Andy Muschietti a dirigere il prossimo film

Il regista Andy Muschietti ha confermato, nel corso di un'intervista, che dirigerà il nuovo lungometraggio di The Flash per la Warner Bros.

Il regista Andy Muschietti ha confermato che dirigerà il nuovo lungometraggio di The Flash per la Warner Bros. e della nuova pellicola cinematografica dedicata al supereroe DC, farà parte anche l’attore Ezra Miller. La conferma è arrivata dallo stesso Andy Muschietti il quale, mentre rilasciava un’intervista in occasione di uno dei suoi nuovi film, vale a dire IT: CAPITOLO DUE, gli è stata posta una domanda proprio in merito alla pellicola di The Flash.

Dunque a quanto pare sarà proprio il regista di IT, Andy Muschietti, a prendere le redini del nuovo film della Warner Bros. Inoltre il regista non si è limitato a confermare in suo ruolo nel film di The Flash, ma ha anche fornito qualche piccola curiosità in merito alle sue vicende preferite del supereroe DC dichiarando quanto segue:

“Quel che mi ha sempre affascinato del personaggio è la componente drammatica della storia, il dramma umano che vive il protagonista. I sentimenti e le emozioni umane che prova. Il film, comunque, sarà anche divertente. Non posso promettere che ci sarà qualche elemento horror ma sarà una bella storia umana.”

Tra l’altro il nuovo regista del film di The Flash ha sottolineato più volte il fatto che non si farà assolutamente influenzare dalla sua “passione” per l’horror, dunque è quasi certo che non si vedranno scene di orrore.

Sinossi

Sulla scia della morte di Clark Kent/ Superman (Henri Cavill) per mano di Doomsday, Bruce Wayne / Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia a cercare eroi dalle capacità straordinarie, in modo da poter mettere insieme una squadra per combattere il crimine e per poter difendere la terra da qualsiasi minaccia. Insieme a Diana Prince / Wonder Woman (Gal Gadot), Batman si mette alla ricerca dell’ex stella del football, noto oramai col nome di Vic Stone / Cyborg (Fisher), il velocista Barry Allen / Flash (Miller) e il guerriero atlantico Arthur Curry / Aquaman (Momoa). Il team dovrà scontrarsi con Steppenwolf, che deve trovare tre manufatti nascosti sulla terra.

Ancora la Warner Bros. non ha rilasciato alcuna informazione ufficiale in merito alla data di uscita della nuova pellicola dedicata al supereroe DC. Ma cosa ne pensate di Andy Muschietti nel ruolo di regista per dirigere The Flash?