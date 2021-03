The Flash Stagione 6 arriva su Italia 1

Dopo il passaggio su Premium Action, The Flash Stagione 6 arriva in chiaro e in prima televisione assoluta su Italia 1.

The Flash Stagione 6 su Italia 1, i dettagli

The Flash Stagione 6 partirà sabato 20 marzo su Italia 1 con due episodi a settimana a partire dalle 14:35.

Eccovi le sinossi dei primi due episodi direttamente dalla guida TV delle reti Mediaset:

The Flash Stagione 6 Episodio 1 – Nel vuoto

Né Barry né Iris riescono a superare il trauma per la perdita di Nora. Nel frattempo a Central City c’e’ un buco nero che sta terrorizzando i cittadini.

The Flash Stagione 6 Episodio 2 – Un Lampo di Fulmine

Barry, sapendo che dovrà morire, decide di viaggiare nel tempo fino al giorno dopo in cui sarà morto e scopre che se vuole salvare tutti gli altri lui dovrà morire.

Ricordiamo infine che The Flash Stagione 7 invece debutterà su Premium Action ad aprile.

The Flash Stagione 6, i dettagli

Nei panni di Barry Allen ovvero l’eroe The Flash ritroveremo Grant Gustin.

Eccovi la sinossi della Stagione 6:

Non importa quanto sia veloce: Barry Allen, anche noto come The Flash, non può sfuggire al suo destino. Oppure sì? Mentre Central City, è minacciata da una terribile Crisi, Barry e sua moglie, Iris West-Allen, affrontano il lutto della dolorosa perdita della loro fi glia speedster, Nora, e Barry è impegnato a istruire il Team Flash su come andare avanti senza di lui. Barry affronta la devastazione portata dalla Crisi, mentre Killer Frost, Cisco Ramon, Ralph Dibny, Nash Wells, Joe West e la sua fidanzata, Cecile Horton, lottano per proteggere la città e salvaguardare l’eredità di The Flash. Riusciranno a salvare il mondo da un disastro cosmico di infinite proporzioni?

The Flash Stagione 6 è stata una delle serie televisive che come ben sappiamo, a causa dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus, ha visto la sua corsa terminare bruscamente la scorsa stagione con un numero di episodi inferiori rispetto a quelli previsti e trame chiuse con il più classico dei cliffhanger.

The Flash, quale futuro per la serie?

Con il film di Andy Muschietti e Ezra Miller ormai prossimo all’inizio delle riprese, si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono The Flash terminare la sua corsa.

Qualche mese fa intervistato da Michael Rosenbaum – il Lex Luthor di Smallville, nel suo podcast Inside of You, Gustin ha confermato che dopo la Stagione 6, quella che si è chiusa anticipatamente a causa dell’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus che ha bloccato le riprese con il 19° episodio, la Stagione 7, già ordinata, è l’ultima che lo lega all’attuale contratto in vigore. Alcuni insider riportano che Gustin avrebbe intenzione di firmare il rinnovo ma a patto che showrunner e sceneggiatori preparino la fine della serie entro la prossima stagione. Piani che sarebbe già in atto e che prevederebbero lo scontro finale fra Barry Allen e la sua nemesi Eobard Thawne.

Recentemente The CW ha pubblicato anche il primo trailer ufficiale di Black Lightning 4, ultima stagione della serie. Mentre già confermata la fine di Supergirl con la Stagione 6.