The Flash, Supergirl, Riverdale: ecco quando partiranno le prossime stagioni

Anche nel mezzo della seconda ondata della pandemia di Covid-19, il network The CW ha voluto stilare un calendario con le date di partenza delle prossime stagioni delle serie dell’Arrowverse fra cui l’ultima di Supergirl, The Flash e il debutto di Superman and Lois e quella di Riverdale.

Speriamo che questo calendario e queste date rimangano stabili anche se molte delle produzioni si sono già dovute fermare per casi di Coronavirus per poi riprendere dopo i dovuti protocolli igienico-sanitari.

Le date dell’Arrowverse

La prima a partire sarà Batwoman 2. L’appuntamento è fissato per domenica 17 gennaio con il debutto di Javicia Leslie, la nuova protagonista, nel ruolo della outsider Ryan Wilder. Eccola con indosso il nuovo costume rimaneggiato rispetto a quello indossato da Kate Kane (Ruby Rose) nella prima stagione.

Seguiranno Black Lightning 4, 8 febbraio.

The Flash 7, martedì 23 febbraio

Ricordiamo che The Flash è stata una delle serie televisive che come ben sappiamo, a causa dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus, ha visto la sua corsa terminare bruscamente la scorsa stagione con un numero di episodi inferiori rispetto a quelli previsti e trame chiuse con il più classico dei cliffhanger. La Stagione 7 quindi dovrebbe essere strutturata per chiudere queste trame e procedere spedita.

Come rivelato parecchi mesi dallo stesso protagonista Grant Gustin infatti il finale della Stagione 6 è stato completamente riscritto per essere tutto incentrato su Barry e Iris che hanno visto la loro relazione vacillare più che mai eliminando per il momento dai giochi Eobard Thawne.

Superman and Lois, martedì 23 febbraio

Supergirl e DC’s Legends of Tomorrow invece debutteranno durante la midseason. Ricordiamo che proprio che Supergirl terminerà con la Stagione 6: showrunner e sceneggiatori hanno già confermato di essere all’opera per portare a conclusione, nei 20 episodi a disposizione, tutte le trame lasciate in sospeso e dare quindi alla serie una degna conclusione.

Riverdale e le altre serie del palinsesto

Riverdale 5 debutterà il prossimo 20 gennaio raccontando gli ultimi giorni di Archie, Betty, Veronica e Jughead come studenti alla Riverdale High. Assisteremo quindi ad un salto temporale che cambiare per sempre il volto della serie.

Nancy Drew 2 sempre il 20 gennaio. Seguiremo i nuovi casi, terrestri e soprannaturali, della detective adolescente nella sua città natale: Horseshoe Bay, nel Maine.

L’8 febbraio ritornerà All-American. Mentre sempre a gennaio, il 21 per la precisione, debutterà il reboot di Walker Texas Rangers intitolato Walker con protagonista Jared Padalecki, in procinto di congedarsi da Supernatural, a fianco della sua vera moglie Genevieve Padalecki che interpreterà la defunta moglie del sergente Cordell Walker.