The Flash: svelata data d’uscita del film con Ezra Miller

Finalmente, uno dei cinecomic più attesi degli ultimi tempi ha una data di uscita. Infatti, a quanto pare, il film di The Flash che molto probabilmente vedrà l’attore Ezra Miller vestire i panni del protagonista, debutterà nelle sale cinematografiche a partire dal 1 luglio del 2022. Dunque, i fan che non vedono l’ora di assistere al ritorno di uno dei supereroi più famosi di sempre, dovranno attendere ancora un po di tempo, circa due anni e mezzo.

Ricordiamo che la nuova pellicola cinematografica The Flash della Warner Bros. è diretta da un grande regista, il quale ha riscosso grandissimo successo riportando nelle sale cinematografiche uno dei più grandi capolavori di Stephen King (IT e IT: Capitolo Due), vale dire Andy Muschietti. Dunque, sembrerebbe che il periodo alquanto “travagliato” per il supereroe della DC Comics sia finalmente giunto al termine. Infatti, tutti i fan ricorderanno bene che l’uscita del cinecomic con Ezra Miller è stato rinviata più volte. A confermare quanto detto, in merito al periodo piuttosto difficile, fu lo stesso attore affermando quanto segue:

“Quello che posso dirvi è che il film è assolutamente confermato. Sto lavorando ad Animali Fantastici 3 e al film su Flash, ma farò anche altra musica con i Sons of an Illustrious Father, la band di cui faccio parte. Niente è certo in questo mondo, quel che so è che faremo un film di Flash che sarà pazzesco! È uno dei miei più grandi sogni nella vita e il solo fatto che si stiano muovendo le cose mi emoziona. Tutti quelli che conoscono Barry Allen sanno che può arrivare in ritardo, anche molto in ritardo, ma una volta che arriva, tutto è risolto. Dobbiamo avere fiducia.”