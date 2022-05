Negli ultimi giorni si sono intensificate sempre di più le voci di una dipartita di Ezra Miller da The Flash ma, a quanto pare, non vi è nulla di concreto. Warner Bros ha smentito nuovamente il tutto e non rimpiazzerà l’attore nel film diretto da Andy Muschietti.

Warner non rimpiazzerà Ezra Miller in The Flash

Adam B. Vary, senior entertainment writer di Variety, ha spiegato su Twitter che sarebbe impossibile rimuovere Ezra Miller in corso d’opera anche per questioni produttive. Nel film, infatti, l’attore interpreta diverse versioni di Flash e cancellarlo del tutto significherebbe rigirare l’intero progetto.

Ezra Miller è finito nell’occhio del ciclone per essere arrestato nella giornata del 28 marzo per condotta disordinata e molesta in un bar alle Hawaii. Rilasciato su cauzione, l’attore è finito nuovamente nei guai ad aprile a causa di un incidente in una residenza privata a Pāhoa, sempre alle Hawaii.

I'm told that WB is *not* considering replacing Ezra Miller on THE FLASH. Miller was arrested twice in Hawai'i this year, once for disorderly conduct and harassment, and again for second-degree assault. More context here: https://t.co/zKj8zSZxcWhttps://t.co/gqYWKszS6k — Adam B. Vary (@adambvary) May 9, 2022

Non è la prima volta che Miller finisce nei guai: nel 2020, infatti, aveva destato scalpore un video finito in rete che lo ritraeva mentre prendeva per il collo una donna in un bar di Reykjavik, in Islanda, facendola anche cadere a terra.

Diverse anche le voci secondo cui Ezra abbia avuto un comportamento non propriamente adeguato sul set del film e delle crisi frequenti. The Flash, ormai da tempo in un limbo produttivo, uscirà nelle sale il 23 giugno 2023.

I fan potranno assistere al grande ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman che, per l’occasione, sarà in parte ringiovanito digitalmente con l’utilizzo della CGI, tecnica già ampiamente utilizzata dalla Marvel. Non sarà, però, l’unico Batman a essere presento in The Flash: tornerà anche Ben Affleck nei panni del cavaliere oscuro.

Nel cast del film diretto da Andy Muschietti troviamo anche Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Sasha Calle in quelli di Supergirl e Michael Shannon nuovamente in quelli del Generale Zod. The Flash sarà basato sulla celebre storyline dei fumetti Flashpoint e vedrà Barry Allen alle prese con i viaggi nel tempo.