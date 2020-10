The Flight Attendant: la serie HBO Max con Kaley Cuoco

Nella tarda serata di ieri HBO Max ha pubblicato il primo trailer di The Flight Attendant ovvero la nuova serie con protagonista Kaley Cuoco, nota ai più per aver interpretato Penny in The Big Bang Theory.

I primi tre episodi di The Flight Attendant debutteranno sulla piattaforma streaming il giorno del Ringraziamento ovvero il 26 novembre.

Eccovi il trailer:

The Flight Attendant – trama e poster

The Flight Attendant è tratta dall’omonimo romanzo di Chris Bohjalian, pubblicato nel 2018, vede Kaley Cuoco interpretare una assistente di volo, Cassandra Bowden, che si risveglia nella sua camera d’albergo a Bangkok con un cadavere vicino a lei. Troppo spaventata per chiamare la polizia, decide di continuare la sua vita come se nulla fosse accaduto, raggiungendo gli altri assistenti di volo e piloti in viaggio verso l’aeroporto. Ad accoglierla a New York però trova gli agenti dell’FBI che la interrogano sul suo recente soggiorno. Scossa e incapace di mettere insieme i pezzi della nottata, si domanda se possa essere stata effettivamente lei l’assassina.

The Flight Attendant – poster e cast

Oltre a Kaley Cuoco nel ruolo della protagonista, il cast di The Flight Attendant è composto da Michelle Gomez (Le Terrificanti Avventure di Sabrina) come Miranda, Michiel Huisman (Orphan Black) come Alexander “Alex” Sokolov, Colin Woodell (The Originals) come Buckley, Rosie Perez (Birds of Prey) come Megan Briscoe, Zosia Mamet (Girls) come Ani Mouradian, Merle Dandridge (Greenleaf) come Kim, Griffin Matthews (Dear White People) come Shane Evans, T.R. Knight (Grey’s Anatomy) come Davey Bowden, Nolan Gerard Funk (Awkward) come Van, Bebe Neuwirth (Cheers) come Diana Carlisle e Yasha Jackson (Black Mirror) come Jada Harris.

Eccovi il poster:

The Flight Attendant è prodotta dalla stessa Kaley Cuoco, insieme a Greg Berlanti, Steve Yockey, Marcie Ulin, Meredith Lavender e Sarah Schechter, con Suzanne McCormack come co-produttrice esecutiva. Susanna Fogel dirige i primi due episodi.