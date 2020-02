The French Dispatch, primo trailer per il film di Wes Anderson

A seguito della pubblicazione delle immagini promozionali, Searchlight Pictures ha diffuso oggi il primo trailer del decimo film dell’acclamato regista Wes Anderson, The French Dispatch.

“Il film è una lettera d’amore verso il giornalismo, è ambientato nell’avamposto di una testata statunitense in un’immaginaria città francese del XX secolo e porta alla vita una selezione delle storie pubblicate dal magazine ‘The French Dispatch”, dichiara la sinossi ufficiale messa a disposizione da Searchlight Pictures, ramo della 21st Century Fox che da sempre si occupa di produrre pellicole d’autore.

Come sempre, Wes Anderson chiama in campo un cast di grandi nomi, molti dei quali hanno già collaborato con lui in passato. Owen Wilson, Bill Murray, Adrien Brody, Willem Dafoe, Frances McDormand, Edward Norton, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, sono ormai tutti ricorrenti, mentre tra le nuove leve vale la pena citare Jeffrey Wright, Benicio del Toro e Timothée Chalamet. Proprio quest’ultimo riconferma inoltre il suo impegno nel cinema d’autore, prestandosi a Wes Anderson dopo aver lavorato sotto la regia di Luca Guadagnino, Christopher Nolan e, più recentemente, Woody Allen.

The French Dispatch è il primo film live-action di Wes Anderson dai tempi di Grand Budapest Hotel, 2014. Le immagini messe a disposizione dal trailer non solo lasciano intuire un ritorno a tutti gli archetipi che caratterizzano la sua direzione, ma addirittura che questi siano stati enfatizzati fino a ottenere dirompenti risultati. Personaggi bizzarri, dialoghi strampalati, set squisitamente teatrali e cromie pastello in ogni scena, tutti elementi ormai indissolubili dall’autore.

Searchlight Pictures rilascerà The French Dispatch nei cinema il 24 luglio 2020, dando a intendere che la pellicola verrà presentata in anteprima al Film Festival di Cannes (12-23 maggio). Anderson aveva già presenziato al festival con Moonrise Kingdom e, pur venendo nominato per la Palma D’oro, non riuscì allora a portarsi a casa nessun premio. Che The French Dispatch sia il suo riscatto?