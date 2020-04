The God of High School: trailer dell’anime Crunchyroll Original

The God of High School è il titolo della serie anime Crunchyroll Original che debutterà la prossima estate sulla popolare piattaforma Crunchyroll.

Eccovi il trailer:

The God of High School è basata sull’omonima serie WEBTOON creata da Yongje Park ed è stata sviluppata da Studio MAPPA per la regia di Sunghoo Park (GARO -VANISHING LINE-) che ha lavorato anche in Yuri!!! on ICE and Terror in Resonance mentre il character designer è firmato da Akita Manabu (key animation di Kakegurui, Terror in Resonance, Rage of Bahamut e altri).

Di seguito poster e cast con una breve descrizione dei personaggi principali:

Tatsumaru Tachibana (Toratarou Kobayashi in Case File nº221: Kabukicho) nel ruolo di Jin Mori: un sedicenne il cui taekwondo, insegnatogli dal padre, lo ha reso imbattibile. Nulla è per lui importante come essere il miglior combattente e il suo record attuale è 297 vittorie e due pareggi su 299 combattimenti. Decide di partecipare al God of High School tournament, torneo interstile di arti marziali, dopo essere stato battuto per la prima volta in vita sua da Judge R, uno dei giudici della competizione.

Kentaro Kumagai (Haruhiko Takase in Tsuredure Children, Theo Cornaro in Record of Grancrest War) nel ruolo di Han Daewi: uno dei “Mad Cows”, una coppia che un tempo controllava tutta la zona Gangnam. Stava lavorando part time per pagare le spese mediche del suo compare che si è ammalato di una malattia incurabile, ma il suo stipendio è a malapena sufficiente a pagare le medicine giornaliere, non l’intera terapia. Si iscrive al GOH dopo aver saputo che potrebbe curare l’amico, se lo vincesse.

Ayaka Ohashi (Ran Shibuki in Aikatsu!, Aki Adagaki in Masamune-kun’s Revenge) nel ruolo di Yoo Mira: la venticinquesima maestra del Moon Light Sword Style. Finge di essere una delicata liceale, ma ha la forza di sgominare senza problemi una banda di delinquenti. Preferisce i “veri uomini” perché le è stato detto che deve sposare un uomo abbastanza forte da aiutarla a far risorgere lo stile di scherma della sua famiglia. Per questa ragione, partecipa al GOH per trovare un potenziale marito.