Una delle più celebri e longeve sit-com della ABC si appresta a chiudere il suo arco narrativo. Stiamo parlando di The Goldbergs, serie andata in onda per la prima volta nel 2013 e basata in parte sull’infanzia e sulla famiglia del suo creatore, Adam F. Goldberg, negli anni ’80. Si chiuderà ufficialmente con la decima stagione in arrivo a maggio.

La decima stagione di The Goldbergs sarà l’ultima

La notizia è arrivata dal portale americano Deadline che ha spiegato come la decima e ultima stagione darà una conclusione definitiva all’arco narrativo dei suoi personaggi. La fine della serie era ormai nell’aria da tempo dopo la dipartita di due importanti personaggi, ovvero Pops Solomon (interpretato da George Segal) e Murray Goldberg (interpretato da Jeff Garlin). Il primo si è purtroppo spento a marzo del 2021, mentre il secondo ha lasciato la serie dopo alcune accuse di miscondotta nei suoi confronti. Il personaggio di Murray è quindi morto all’interno dello show, lasciando la famiglia Goldberg con un vuoto rispetto all’inizio.

Questa la sinossi di The Goldbergs: ambientata negli anni ottanta a Jenkintown (Pennsylvania), la serie racconta, attraverso il punto di vista dell’undicenne Adam, la vita della famiglia Goldberg, della iperprotettiva mamma Beverly, dell’irascibile papà Murray, della diciassettenne Erica, del sedicenne Barry e di nonno Al Pops Solomon. La serie ha debuttato per la prima volta in Italia nel 2016. Il successo di The Goldbergs aveva portato anche alla creazione di uno spinoff, Schooled, cancellata dopo soltanto due stagioni. La serie era ambientata negli anni ’90 e seguiva le vicende quotidiane degli insegnanti della William Penn Academy, guidati da Lainey Lewis, Andre Glascott, il Coach Rick Mellor e C.B. (abbreviazione di Charlie Brown).