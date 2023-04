Il collezionismo è una passione che affonda le sue radici nella storia antica dell’umanità, con gli uomini che erano soliti conservare oggetti particolari, spesso di valore, che si tramandavano di generazione in generazione. Oggi, il collezionismo si è evoluto e si è trasformato in una vera e propria attività economica. Le aste, in particolare, sono uno dei modi più popolari per acquistare e vendere oggetti rari e preziosi, ed è qui che entra in gioco Ken Goldin, il protagonista assoluto della nuova produzione Netflix The Goldin touch: i re dei memorabilia.

Le aste di The Goldin touch di Netflix

The Golden touch: i re dei memorabilia porta lo spettatore direttamente all’interno del cuore pulsante delle aste, attualmente il modo più popolare per acquistare e vendere oggetti di valore. Esse possono essere pubbliche, ovvero tramite specifici eventi in cui i beni messi all’asta sono esposti all’intero pubblico, così che gli acquirenti possano fare offerte in tempo reale, oppure private, dove solo una cerchia di potenziali compratori selezionati vi può partecipare.

Solitamente le aste sono organizzate da case d’aste o da agenzie specializzate, e le opere in vendita vengono valutate da esperti nel campo. Ogni oggetto viene descritto nel dettaglio, con la sua storia, il suo valore e la sua provenienza. Le case d’aste sono solitamente specializzate in un particolare tipo di oggetti, come ad esempio opere d’arte, libri rari, monete o giocattoli, ma possono anche espandere il loro mercato trattando più categorie merceologiche, così da potenziare il proprio giro d’affari.

Il mondo del collezionismo

Il collezionismo è una passione che può riguardare qualsiasi tipo di oggetto, dai francobolli alle monete, dai libri antichi alle auto d’epoca, dai giocattoli ai quadri. Ma quali sono i motivi che portano una persona a intraprendere questa importante, e spesso eccitante, avventura?

Il collezionista diventa tale per vari motivi: per amore della bellezza, per interesse storico, per investimento economico o anche solo per il gusto di possedere oggetti rari e particolari. Avere tra le mani un pezzo raro, magari anche prodotto in serie numerata limitata o addirittura unico, è da sempre motivo di appagamento. Tra i motivi, come ben spiegato anche nella serie The Goldin touch: i re dei memorabilia, troviamo anche quello dettato dall’idolatrare un dato personaggio pubblico. Avere un oggetto direttamente collegato ad esso fa sentire il collezionista più vicino alla celebrità. Basti pensare che, ad esempio un singolo capelli presidenziale può valere dai 3 ai 5 mila dollari.

Il mondo del collezionismo è vasto e variegato, e ogni collezione è unica e speciale, quello che però tutte hanno in comune sono la pazienza nella ricerca richiesta da parte del collezionista, le conoscenze e ovviamente la disponibilità economica per acquistare oggetti di valore.

La collezione come investimento

Molti collezionisti considerano la loro passione come un investimento economico. Alcune collezioni, infatti, possono aumentare di valore nel corso del tempo, diventando un patrimonio importante per il proprietario. Tuttavia, investire in oggetti da collezione richiede conoscenza e competenza, al fine di evitare di fare acquisti sbagliati o troppo costosi, e spesso affidarsi a persone competenti può potenzialmente evitare importanti catastrofi economiche. Inoltre, il valore di un oggetto dipende da molti fattori, come la rarità, la provenienza, la conservazione e la richiesta del mercato, ed è qui che, nella produzione Netflix, la casa d’aste Goldin Auctions entra in gioco.

King of Collectibles: The Goldin Touch. Ken Goldin in Episode 1 of King of Collectibles: The Goldin Touch. Cr. Courtesy of Netflix .. 2023

E se del collezionismo se ne volesse fare un business? La prima regola del commercio è il rapporto domanda\offerta, pertanto, è fondamentale conoscere la storia dell’oggetto così da valutarne anche la sua immissione nel mercato. Infatti, oltre al suo stato di conservazione, i valore di un dato bene può cambiare in maniera spropositata a seconda del periodo storico. Se ad esempio, parlando di cinema, un dato franchise torna sul grande schermo a distanza di anni, è molto probabile che anche tutti i memorabili ad esso connessi aumentino di valore e siano più richiesti. Il tempismo, nelle vendite, è fondamentale.

La serie The Goldin touch: i re dei memorabilia di Netflix

La serie, composta attualmente da sei episodi della durata di circa 40 minuti ciascuno, prende il via portandovi all’interno del quartier generale della Goldin Auctions, in New Jersey, uno dei più grandi e importanti marketplace di memorabilia al mondo, in grado di chiudere vendite milionarie grazie ai vantaggi delle aste online, che da sempre riescono a convogliare e a creare una grande competizione tra i collezionisti sparsi in tutto il globo.

Ken Goldin, il proprieatrio della della Goldin Auctions, è il protagonista della serie ed è in grado di trasmettere molte sfaccettature di questo mondo, come ad esempio le motivazioni che spingono un collezionista nella ricerca di un dato pezzo e l’adrenalina che ne consegue dalla caccia di quest’ultimo. Seppur, come dicevamo, il collezionismo possa ritenersi tale a prescindere del valore degli oggetti collezionati, la serie Netflix porta sul piccolo schermo il collezionismo accessibile soltanto ai ricchi, mostrando altresì anche l’altro della medaglia, ovvero la persona comune che per pura casualità si ritrova in possesso di un bene dal valore inaspettato, magari trovato in soffitta o conservato per decenni all’interno di un cassetto. Il mercato del collezionismo può, potenzialmente, cambiare la vita anche a chi collezionista non è, e questo messaggio trasuda in ogni episodio.

Tuttavia, se la serie porta l’attenzione sui compratori e i fortunati venditori, particolarmente interessante è come gli episodi riescano a trasmettere sul piccolo schermo anche quella che è di norma la progettazione e lo sviluppo delle aste, partendo dalle complicanze che spesso possono esserci anche solo nel poter ottenere e gestire un particolare cimelio da parte della casa d’asta. Quando si tratta di oggetti a 6 o più zeri, magari di grande impatto sportivo o culturale, i collezionisti scelgono con molta attenzione a chi affidarli e in questo la Golding Auctions vuole eccellere. Preparatevi dunque ad assistere a incontri speciali con personalità del calibro di Mike Tyson e Drake, frutto di viaggi in jet privati e ambientati all’interno di location incredibili dove, grazie a speciali tour privati, vi sarà possibile ammirare alcune collezioni davvero esclusive, fatte di una meticolosità espositiva ai limiti della perfezione, e approfondite con una serie di contenuti atti a conoscere la storia, il legame emotivo e il valore economico degli oggetti stessi.

King of Collectibles: The Goldin Touch S1. (L to R) Ken Goldin and Laura Goldin in episode 4 of King of Collectibles: The Goldin Touch S1 Cr. Courtesy of Netflix .. 2023

Gli episodi hanno come protagonisti beni di ogni tipologia e genere, dalle maglie sportive più rare al mondo (del valore di diversi milioni di dollari), passando per oggetti del mondo del cinema e della musica, fino alle sempre attuali carte da gioco collezionabili. A tal proposito, preparatevi ad assistere anche ai famosi box break da cardiopalma. Protagonisti di queste roulette russa? Ken Goldin, Logan Paul e qualche bella box di carte Pokémon prima edizione.

King of Collectibles: The Goldin Touch. (L to R) Ken Goldin and Logan Paul in Episode 1 of King of Collectibles: The Goldin Touch. Cr. Courtesy of Netflix .. 2023

Per concludere, se siete collezionisti, se siete persone curiose, se volete conoscere un po’ più da vicino un mondo esclusivo dove l’adrenalina è sottile tanto quanto tagliente, non perdetevi la serie Netflix The Goldin touch: i re dei memorabilia.