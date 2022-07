Nuovi annunci in occasione del San Diego Comic-Con. The Goon, serie a fumetti di Eric Powell e pubblicata da Dark Horse, diventa ufficialmente un film animato per Netflix. Il progetto sarà realizzato dalla Blur Studios di Tim Miller, regista di Deadpool, e diretto da Patrick Osborne, premio Oscar per il cortometraggio Winston.

The Goon diventa un film animato per Netflix

Il film era stato oggetto di una campagna Kickstarter lanciata nel 2018 per poi finire in un limbo produttivo. Inizialmente doveva essere prodotto dalla 20th Century Fox, ma l’acquisizione da parte di Disney ha bloccato il tutto. Sul post del sito ufficiale viene indicato come la partnership con Netflix permetterà di mantenere le tonalità mature dell’opera originaria.

Lanciato nel 1999, The Goon mischia comicità e violenza con una tendenza al soprannaturale. Nelle storie sono coinvolte creature come zombie, fantasmi, divoratori di carogne, mutanti, scimmioni-puzzoni con un innaturale appetito per le torte di mirtilli, calamari giganti, bande di malavitosi, scienziati pazzi, alieni extra-dimensionali, robot e molto altro ancora.

Blur Studios è la stessa Compagnia che ha realizzato Love, Death & Robot, serie antologica per adulti che ha riscosso grande successo su Netflix (qui la recensione della terza stagione). Si tratta di una serie animata per adulti che segue i temi condivisi dal titolo e ogni episodio è un racconto unico e autonomo. Diventata subito popolare la serie ha ricevuto il plauso della critica per la sua animazione e scrittura “cyberpunk”.

Per il momento non sono stati annunciati il cast vocale e la finestra di lancio ma, date le premesse, il film animato di The Goon ha già riscontrato grande interesse da parte dei fan che hanno accolto con entusiasmo l’annuncio sui social. Nel 2011 venne diffuso in rete un cortometraggio di 5 minuti che ha poi ispirato la campagna Kickstarter per la realizzazione di un film completo.