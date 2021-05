The Goonies: Never Say Die, in arrivo il boardgame ispirato al film cult

Anche se ormai, purtroppo, molti di noi non hanno più “l’età adatta” per andare a caccia di tesori pirateschi come ci sognavamo di fare guardando uno dei cult assoluti degli anni ’80, The Goonies, (che potete recuperare in versione extra lusso a questo link) non vuol dire che non si possa rievocare la ricerca del tesoro di Willie l’Orbo sui nostri tavoli da gioco! Per questo, Funko Games ci viene in aiuto, annunciando il suo nuovo titolo The Goonies: Never Say Die!

Funko Games

Lo studio di game design Prospero Hall, ha trasformato il film in un boardgame dalle premesse davvero interessanti, con ben nove missioni ricche d’azione da portare a compimento, alcune delle quali ideate in maniera del tutto originale rispetto alla trama canonica, che coinvolgono tutti i personaggi che abbiamo imparato ad amare (e ad odiare, perché no!) con le vicende narrate in The Goonies.

Funko Games ci promette che con The Goonies: Never Say Die, saremo coinvolti un’avventura pericolosa, ricca di trappole e di caverne da esplorare alla ricerca di inestimabili tesori. Un giocatore interpreterà il ruolo del Goondocks Master, alla testa di tutti i temibili avversari che abbiamo visto nel film, dalla famiglia di fuorilegge fino ad arrivare al leggendario Willie l’Orbo in persona.

Gli altri giocatori assumono dunque il ruolo dei Goonies: Mikey, Mouth, Chunk, Data e Sloth, che saranno chiamati a dover risolvere criptici enigmi e sfide mortali, cooperando per poter raggiungere le immani ricchezze in grado di salvare le loro case dalla demolizione!

In The Goonies: Never Say Die, i giocatori vincono o perdono come squadra, mentre chi interpreta il Goondocks Master vince o perde in quanto singolo giocatore. Il gioco, ideato per un range di età dai 12 anni in su, prevede partite da due a cinque giocatori, con una durata media di circa 50 minuti

Nella confezione saranno presenti otto miniature di buona fattura: Mikey, Mouth, Chunk, Data, Sloth, il Polpo Gigante, la famiglia Fratellis e, ovviamente, Willie l’Orbo, insieme a un tabellone illustrato componibile, che cambierà configurazione a seconda della missione intrapresa, carte, tessere e dadi personalizzati, oltre a svariati token e a una clessidra. Il gameplay, a quanto dichiarato, si ispirerà nella maniera più fedele possibile, proprio allo stile di avventure anni ’80.

Funko Games

Il lancio sul mercato di The Goonies: Never Say Die è previsto per l’inizio di questa estate. Non manca molto, dunque!!