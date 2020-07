The Gray Man: Chris Evans e Ryan Gosling insieme nel film dei fratelli Russo

I fratelli Joe e Anthony Russo (Avengers: Endgame) hanno appena firmato un cospicuo contratto con Netflix per la realizzazione di un nuovo film, “The Gray Man”.

La pellicola sarà un action/thriller basata sul romanzo omonimo del 2009 di Mark Greaney, e vedrà come protagonisti gli acclamati attori Ryan Gosling (La La Land, Drive) e Chris Evans (Captain America).

La trama si incentrerà su di un duello mortale tra killer innescato quando l’assassino indipendente Gentry (Ryan Gosling) sarà cacciato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), suo ex collega presso la CIA.

Come dichiarato da Anthony Russo su Deadline:

Il film è un vero confronto continuo tra quei due grandi attori, che rappresentano due differenti versioni della CIA, in quello che può essere, e in quello che può fare.

Sulla possibilità che The Gray Man riesca a diventare col tempo una vera e propria saga, Joe ha aggiunto:

L’intenzione è di essere competitivi con ogni uscita cinematografica, e la possibilità di collaborare con Gosling ed Evans è un sogno per noi. L’idea è quella di creare un franchise e di costruirci un universo [c’è già una serie di libri a disposizione], con Ryan [Gosling] al centro. Siamo tutti impegnati con il primo film, [ma] dovrà andare davvero bene perché possa essercene un secondo.

Il film sarà prodotto dagli stessi fratelli Russo con la AGBO, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Christopher Markus e Stephen McFeely, nomi già noti per Captain America e Avengers: Endgame.

La società di produzione AGBO ha inoltre intanto stipulato un accordo con Amazon Studio per Citadel, una serie thriller girata in più lingue che, nell’edizione americana, avrà per protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra.

Ai due progetti in lavorazione, i prolifici fratelli Russo si concentreranno anche su una versione live-action di Hercules per la Disney e l’adattamento cinematografico del romanzo Exit West, qui in collaborazione con la Higher Ground Productions di Michelle e Barack Obama.

Il budget per le riprese di The Gray Man, coi i suoi circa 200 milioni di dollari, è già considerato tra i più alti stanziati dalla piattaforma Netflix.