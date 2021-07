The Great Jahy Will Not Be Defeated!: trailer e data di uscita del prossimo anime di Crunchyroll

Il sito ufficiale dell’anime The Great Jahy Will Not Be Defeated!, ha iniziato lo streaming del primo trailer in cui possiamo ascoltare in anteprima la sigla di apertura della prima metà della serie, Fightin★Pose, eseguita da Yui Ogura. L’anime infatti verrà diviso in due parti.

La prima parte di The Great Jahy Will Not Be Defeated!, che recentemente Crunchyroll aveva aggiunto al suo palinsesto estivo, debutterà sulla piattaforma di streaming il 31 luglio.

The Great Jahy Will Not Be Defeated!: tutto ciò che sappiamo sull’anime

The Great Jahy Will Not Be Defeated! è l’adattamento anime dell’omonimo manga di Wakame Konbu serializzato in Giappone sulla rivista Gangan Joker di Square Enix, che pubblicherà il settimo volume il 20 luglio.

Questa la trama:

Il Grande Jahy, il secondo in comando del Regno Oscuro, è una figura spaventosa, temuta e riverita da tutti. Ma quando uno scontro con una ragazza magica porta alla distruzione del prezioso cristallo di mana, il Regno Oscuro cade, trasportando il nuovo gracile e impotente Jahy nel mondo umano! Sfortunatamente, tramare la rinascita del Regno Oscuro da un angusto e fatiscente monolocale non è un’impresa facile quando hai un affitto da pagare e un lavoro da mantenere!

Qui sotto potete vedere il trailer:

Il cast include: Naomi Ōzora come Jahy, Ai Kayano è Store Manager, Yōko Hikasa come Oya, Kana Hanazawa nel ruolo di Druj, Mikako Komatsu come Saurva, Sumire Uesaka è una ragazza magica e Yui Ogura è Kokoro.

Mirai Minato (Masamune-kun’s Revenge, Our Last Crusade or the Rise of a New World, BOFURI: I Don’t Want to Get Hurt, so I’ll Max Out My Defense) dirige l’anime alla SILVER LINK, Michiko Yokote (Shirobako, The Magnificent KOTOBUKI, Children of the Whales) si occupa degli script della serie. Saori Nakashiki (Haikara-San: Here Comes Miss Modern Part 1) è la character designer e capo dell’animazione. Kōji Fujimoto (sus4 Inc.) e Osamu Sasaki stanno componendo la musica.

Tsumari wa Itsumo Kujikenai! sarà la canzone finale dell’anime, eseguita dalle tre VTubers della Cover Corporation’s hololive Idol Project: Minato Aqua, Oozora Subaru e Momosuzu Nene che insieme danno vita al gruppo NEGI☆U. Il loro CD sarà in vendita dal 1 settembre.

