The Green Hornet ritorna con una nuova serie

Dynamite Entertainment ha annunciato una nuova serie di The Green Hornet, il fantomatico “Calabrone Verde”, in uscita a Giugno 2020.

Per commemorare i 10 anni di pubblicazione di The Green Hornet per Dynamite, l’editore ha deciso di pubblicare un nuovo numero 1 scritto da Scott Lobdell con le illustrazioni di Anthony Marques. Green Hornet, Kato, Black Beauty e una pletora di gadget stanno per tornare con lo scopo di estendere la leggenda di questo eroe pulp.

“Il mondo cambierà per Green Hornet e Kato in maniera davvero consistente!” ha detto l’artista Anthony Marques. “Scott ha creato una storia di Green Hornet diversa dalle altre e sono così entusiasta di essere colui che la disegnerà! Ognuno si sta impegnando per offrire non solo la migliore serie di Green Hornet mai realizzata, ma anche una delle migliori serie a fumetti di sempre!”

Questa nuova serie presenterà diverse copertine, realizzate da alcuni disegnatori dall’incredibile talento: Lee Weeks, Anthony Marques, Dave Johnson, Mike McKone, Leonardo Romero e Walter Geovani presteranno il loro talento per produrre una copertina principale di Lee Weeks e altre cinque varianti.

I fumetti di Green Hornet debuttarono nel dicembre del 1940. La serie, intitolata Green Hornet Comics, fu pubblicata da Helnit Comics (a volte chiamata Holyoke), con le sceneggiature attribuite a Fran Striker. Le storie erano vagamente basate su episodi del programma radiofonico omonimo e questa serie si è conclusa dopo sei numeri.

La Dynamite Entertainment ha acquisito la licenza per produrre altri fumetti di Green Hornet soltanto nel 2009. La sua prima uscita fu una miniserie scritta da Kevin Smith con matite di Jonathan Lau. Rinnovato nel 2010 come una serie in corso ambientata in tempi moderni, il nuovo Green Hornet è interpretato da Britt Reid, Jr., figlio ribelle e viziato di Britt Reid, Sr., ora un uomo di famiglia e industriale in pensione. Quando Britt Sr. viene ucciso dal Black Hornet, un mafioso yakuza la cui famiglia è stata svergognata dall’originale Green Hornet, l’invecchiato ma ancora in forma Kato ritorna. Con sua figlia, Mulan Kato, che ha assunto l’identità in costume di suo padre, porta Britt Jr. in Cina per l’addestramento che lo porterà a diventare il nuovo Green Hornet.