Hulu ha diffuso il primo trailer di The Handmaid’s Tale 5, la nuova stagione della serie in arrivo a settembre in esclusiva su TimVision e in seguito su Prime Video. La produzione, lo ricordiamo, è ispirata all’omonimo romanzo di Margaret Atwood, tradotto in Italia come Il racconto dell’ancella.

The Handmaid's Tale 5 nuove immagini

The Handmaid’s Tale 5 su TimVision: primo trailer e trama

Qui sotto potete leggere la sinossi ufficiale rilasciata da Hulu e riportata da comicbook.com:

June affronta le conseguenze per l’uccisione del comandante Waterford mentre lotta per ridefinire la sua identità e il suo scopo. La vedova Serena tenta di migliorare la sua immagine a Toronto mentre l’influenza di Gilead si insinua in Canada. Il comandante Lawrence lavora con zia Lydia mentre cerca di riformare Gilead e salire al potere. June, Luke e Moira combattono Gilead a distanza mentre continuano la loro missione per salvare la piccola Hannah e ricongiungersi con lei.

Prima di proseguire con i dettagli, vi mostriamo anche il primo trailer di The Handmaid’s Tale 5:

Non mancano infine le prime immagini della quinta stagione, diffuse da TimVision:

The Handmaid's Tale 5 prime immagini

Nel cast troviamo la protagonista indiscussa, Elisabeth Moss, insieme a Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Max Minghella, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Ann Dowd, e Sam Jaeger. Ricordiamo che Alexis Bledel, già nota per la serie TV Gilmore Girls (su Amazon trovate tutte le stagioni), ha abbandonato il ruolo di Emily lo scorso maggio, dopo la quarta stagione di The Handmaid’s Tale. Queste le sue parole:

Dopo aver riflettuto a lungo, ho sentito che dovevo allontanarmi da The Handmaid’s Tale proprio in questo momento. Sono per sempre grata a Bruce Miller per aver scritto scene così veritiere e risonanti per Emily, e a Hulu, MGM, il cast e la troupe per il loro supporto.

Creata da Bruce Miller, la serie ha riscosso un grande successo di pubblico e critica in tutto il mondo ed è prodotta da MGM Television. I produttori esecutivi sono Bruce Miller, Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Daniel Wilson, Fran Sears, Eric Tuchman, Yahlin Chang, Rachel Skukert, Sheila Hockin, John Weber, Frank Siracusa, Steve Stark e Kim Todd. La serie è distribuita da MGM.

Su TimVision sono disponibili tutte le 4 stagioni di The Handmaid’s Tale.