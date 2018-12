The Haunting of Equestria e il lato oscuro dei My Little Pony

E’ finalmente disponibile The Haunting of Equestria, il nuovo modulo avventura per il gioco di narrazione Tails of Equestria.

Tales of Equestia è un gioco di ruolo edito da River Horse ambientato nell’universo di My Little Pony Friendship is Magic, serie animata creata da Lauren Faust nel 2010 e basata sull’omonima linea di cavallini giocattolo di Hasbro.

Il gioco è pensato per i giovani giocatori e i loro genitori. L’impianto regolistico è volutamente semplice ed immediato ed il focus dell’esperienza è basato nella narrazione condivisa: lo scopo del gioco è far vivere ai giocatori nuove storie aventi come protagonisti i pony presenti nella serie animata o dei personaggi originali inventati dai giocatori stessi.

Nonostante la sua semplicità, il prodotto è tutt’altro che banale e introduce alcune trovate narrative molto interessanti, come ad esempio la magia dell’amicizia, meccanica con cui i giocatori, spendendo alcuni token da una riserva personale, possono risolvere delle situazioni di conflitto.

Oltre ai bambini, che si avvicinano per la prima volta a questo tipo di esperienza ludica, anche gli adulti amanti di MLP potranno divertirsi e apprezzare questo gioco, poiché in Tails of Equestria si ritrovano tutti i temi che hanno reso la serie animata popolare anche tra i più grandi.

Il primo manuale di Tails of Equestria è stato pubblicato nel 2017 e questo The Haunting of Equestria è il settimo manuale della serie nonché il quarto modulo avventura.

The Haunting of Equestria è una storia dal tono epico indicata per personaggi dal 5° al 10° livello. In un ottica di una campagna a lungo termine di Tails of Equestria, quest’avventura può essere utilizzata come seguito dei precedenti moduli.



In questo volume i giocatori potranno incontrare i personaggi classici della serie, ma la storia coinvolge anche una realtà alternativa oscura dove regnano le tenebre. In questa versione dark di Equestria Princess Celestia non è riuscita a sconfiggere sua sorella Luna, che è stata quindi in grado di avvolgere tutto il regno nella notte eterna. Le cose si complicano ulteriormente quando, durante la festività della Notte degli Incubi (la versione pony del nostro Halloween), un ponte verso questo reame oscuro viene aperto e le ombre sono finalmente libere di viaggiare attraverso le dimensioni.