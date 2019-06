The Hunger Games: Lionsgate conferma l’arrivo del prequel

Lionsgate avrebbe confermato l'arrivo del prequel di The Hunger Game basato sul nuovo romanzo, ancora in fase di lavorazione, dell'autrice Suzanne Collins.

Lionsgate avrebbe confermato l’arrivo del prequel di The Hunger Game basato sul nuovo romanzo, ancora in fase di lavorazione, dell’autrice Suzanne Collins. A quanto pare, sia il romanzo che il film saranno ambientati 64 anni prima dell’arrivo della protagonista Katniss Everdeen. Queste le parole di Suzanne Collins in merito al suo lavoro:

“I fatti del romanzo si svolgeranno nei giorni bui dopo il fallimento di una rivolta a Panem. Con questo libro, ho voluto esplorare lo stato della natura, chi siamo e ciò che percepiamo essere necessario o meno per la nostra sopravvivenza. Il periodo di ricostruzione di 10 anni dopo la guerra, comunemente chiamato Dark Days – mentre il paese di Panem si rimette in piedi – fornirà ai personaggi un terreno fertile per affrontare queste domande e ridefinire così le loro opinioni sull’umanità”.

Anche presidente di Lionsgate, Joe Drake, si è mostrato entusiasta del lavoro che sta svolgendo l’autrice del romanzo, affermando quanto segue:

“In quanto orgogliosa sede dei film di Hunger Games, non vediamo l’ora che il prossimo libro di Suzanne venga pubblicato. Abbiamo comunicato con lei durante il processo di scrittura e non vediamo l’ora di continuare a lavorare a stretto contatto con lei per il film”.

Il nuovo libro scritto da Suzanne Collins arriverà nelle librerie degli USA a partire da 19 maggio 2020. Siete curiosi di scoprire le vicende che caratterizzeranno film e romanzo? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.