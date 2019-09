The Institute: arriva la serie TV ispirata al romanzo di Stephen King 

A quanto pare, il nuovo libro The Institute scritto dal grande Stephen King è pronto, forse già in lavorazione, per dare vita ad una miniserie televisiva.

Infatti, proprio nel momento in cui IT, uno dei più importanti romanzi di Stephen King adattato in pellicola cinematografica, sta avendo un successo assoluto nelle sale cinematografiche, arriva la notizia del nuovo progetto. Dunque, la serie televisiva ispirata al nuovo romanzo horror sarà realizzato grazie a David E. Kelley e Jack Bender. Gli stessi autori che hanno lavorato per realizzare, nel 2017, il film ispirato ad un’altra grande opera scritta di Stephen King, Mr. Mercedes.

I diritti del romanzo sono stati acquistati da Spyglass Media Group, mentre sembrerebbe ormai certo che Kelley sarà lo sceneggiatore e Bender sarà il regista della nuova miniserie. Ovviamente Stephen King, sin da subito, si è mostrato entusiasta nell’apprendere la notizia riguardo alla realizzazione di una serie TV ispirata al suo romanzo The Institute, ecco le sue parole:

“Sono felice di lavorare con Jack e David, il team creativo di Mr. Mercedes. Pensiamo in modo simile e credo che il progetto sarà un grande successo”.

Dunque, presto assisteremo all’adattamento cinematografico del romanzo The Institute basato sulle vicende di Luke Ellis, un giovane ragazzo di Minneapolis che viene rapito a richiuso in un istituto dopo che i suoi genitori sono stati uccisi. All’interno della struttura Luke trova altri ragazzi, Kalisha, Nick, George, Iris e Avery Dixon, provvisti di abilità straordinarie. I ragazzi, all’interno dell’Istituto sono però in pericolo, ma nessuno è mai riuscito a fuggire da quel posto.