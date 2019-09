The Irishman: ecco il trailer del nuovo film di Martin Scorsese

Da poco è stato rilasciato il trailer completo di The Irishman, nuovo film di Martin Scorsese distribuito e prodotto da Netflix.

Da poco è stato rilasciato il trailer completo di The Irishman, nuovo film di Martin Scorsese che avrà come punto centrale della trama il mistero della scomparsa di Jimmy Hoffa. Come viene mostrato nelle nuove scene mostrate, è stata utilizzata una tecnica innovativa di “ringiovanimento” sugli attori, la tecnica VFX. Il trailer completo è disponibile qui sotto.

Nel trailer vediamo Frank “The Irishman” Sheeran, interpretato da Robert De Niro, in compagnia di Russell Bufalino (Joe Pesci) pronti ad assassinare il sindacalista corrotto Jimmy Hoffa. Il film racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, e ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.

Sullo sfondo sfilano eventi storici come l’assassinio di J.F. Kennedy, durante il quale il sicario Frank Sheeran si infiltra con successo nella cerchia di Hoffa.

Il film è basato sul romanzo di Charles Brandt I Heard You Paint Houses e la sceneggiatura è stata scritta da Steven Zaillian. Nel cast ci sono nomi estremamente importanti, che lavorano da sempre con Martin Scorsese, come i già citati De Niro e Joe Pesci insieme ad Harvey Keitel, Al Pacino, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin e Stephen Graham.

Netflix ha prodotto il film, spendendo circa 200 milioni di dollari. Scorsese ha girato sia su pellicola sia in digitale e ha utilizzato una tecnica di “ringiovanimento” per le scene ambientate nel passato.

The Irishman uscirà nei cinema statunitensi il 1° Novembre e il 27 Novembre sarà su Netflix.