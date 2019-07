The Irishman: teaser, trama e cast per il film Netflix di Martin Scorsese

Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci per la prima volta insieme in un film di Martin Scorsese: The Irishman, solo su Netflix.

Manca sempre meno al debutto di The Irishman, il gangster movie di Martin Scorsese con protagonista un cast stellare, le prime informazioni attorno al misterioso ed ambizioso progetto in arrivo su Netflix iniziano a dipanarsi.

Concepito in origine per il cinema e distribuito da Paramount, il film è stato acquisito in corso d’opera dal gigante dello streaming, che si occuperà di finanziare in toto la produzione. The Irishman è l’adattamento del libro I Heard You Paint Houses scritto da Charles Brandt, e racconta un’epica saga sul crimine organizzato nell’America del dopoguerra tra immigrati, clan e cosche mafiose raccontata dal punto di vista del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran (Robert De Niro), ora funzionario di alto livello dell’International Brotherhood of Teamsters che -come sicario e imbroglione- ha lavorato al soldo di alcune delle figure più importanti del XX Secolo. Attraverso gli anni verrà raccontato uno dei più grandi misteri irrisolti della storia degli Stati Uniti: la scomparsa del sindacalista Jimmy Hoffa (Al Pacino), mentre ci vengono mostrati i segreti della criminalità organizzata dalle rivalità tra i clan fino alle strette connessioni con la politica nazionale.

Nel cast stellare della pellicola troviamo anche i nomi di Joe Pesci, Anna Paquin, Ray Romano, Jesse Plemons, Jack Huston, Bobby Cannavale, Stephen Graham ed Harvey Keitel. Il film sarà diretto da Martin Scorsese, scritto da Steven Zaillian (Schinder’s List), prodotto da Jane Rosenthal, Ellen Lewis e Thelma Schoonmaker, Emma Tillinger Koskoff e Gaston Pavlovich di Fabrica, mentre ad occuparsi del ringiovanimento degli attori con la CGI sarà la Industrial Light and Magic.

Il film debutterà al Ney York Film Festival 2019 al Lincoln Center venerdì 27 settembre, per poi venire distribuito in esclusiva mondiale Netflix a partire dal mese di ottobre.