The Isle of Cats: al salvataggio dei gatti in questo nuovo gioco da tavolo

The Isle of Cats sarà il nuovo gioco del game designer Frank West, che verrà finanziato grazie ad una campagna Kickstarter a partire dal 25 giugno 2019.

In arrivo ad opera del game designer Frank West il gioco da tavolo The Isle of Cats boardgame che vedrà, come facilmente si evince dal titolo, al centro del prodotto la presenza di alcuni gatti. Gli “adorabili felini” proveranno a conquistare sia un posto nel cuore dei giocatori sia sulla barca che dovranno raggiungere per riuscire a fuggire dall’isola dalla quale devono essere salvati.

The Isle of Cats sarà un gioco competitivo per 1-4 giocatori, che unirà il posizionamento strategico di tessere all’utilizzo di carte. I giocatori saranno impegnati in una missione di soccorso sull’Isola dei Gatti, dove dovranno salvare quanti più felini possibili dall’arrivo del malvagio Lord Vesh.

Ogni gatto presente nel gioco sarà raffigurato su una tessera dalla forma unica (acciambellato, allungato, seduto, ecc…) e, a seconda del colore, farà parte di una famiglia ben definita. I giocatori dovranno trovare il modo di incastrare tutte le tessere sulla barca riprodotta sul tabellone di gioco, cercando di non separare le famiglie a cui i felini appartengono.

Ogni partita di The Isle of Cats durerà 5 turni, alla fine dei quali il giocatore che avrà accumulato più punti risulterà il vincitore.

Per guadagnare punti, oltre al salvataggio degli abitanti felini, i giocatori dovranno esplorare l’isola alla ricerca di tesori e conoscenze perdute, utilizzando le varie carte di gioco che si pescheranno durante lo svolgersi della partita.

Questo renderà The Isle of Cats, secondo le intenzioni del suo autore, un gioco di posizionamento più strutturato rispetto a titoli classici di questo genere. Tuttavia sarà possibile apprezzare una versione del gioco alleggerita, chiamata “family mode”, in cui si potrà giocare soltanto la parte di posizionamento dei gatti.

Il gioco sarà finanziato tramite una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter, e oltre al gioco base la campagna prevederà la realizzazione di una espansione che porterà il numero di giocatori massimo da 4 a 6.

La campagna Kickstarter di The Isle of Cats avrà inizio il 25 giugno 2019 e, in caso di raggiungimento del goal di campagna, il gioco verrà realizzato entro la fine del 2019.