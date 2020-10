The Joker, ecco l’enorme statua 1:3 di Iron Studios

I brasiliani di Iron Studios, ormai alla ribalta e affermatissimi con i loro capolavori, uno più bello dell’altro, hanno annunciato la statua di The Joker tratta dall’omonimo film campione d’incassi della scorsa stagione diretto da Todd Phillips. Realizzata in resina e alta quasi 75 cm sarà in scala 1:3 e apparterrà alla linea Prime Scale.

Joker è una pellicola del 2019 diretta da Todd Philips e tratta dal personaggio DC Comics antagonista di Batman. La storia, totalmente scollegata dal DC Extended Universe, riscrive e reinterpreta il Clown del Crimine con una nuova genesi e inizia con il protagonista, interpretato da Joaquin Phoenix alle prese con le conseguenze e i disagi di una malattia psichiatrica. La malattia di cui è affetto lo costringe a ridere a crepapelle quando si trova in forte disagio anche nelle situazioni più spiacevoli. Tale è il disagio e tale sarà la sua evoluzione da portarlo a liberarsi dei freni che lo mantengono calmo e pacato per scatenarsi in una vera furia di pazzia ed energia. Iconica è la scena che lo vede scendere la scalinata mentre danza sulle note di “The Hey Song”.

La scena delle scale, quella più rappresentativa dell’intero film, è anche il momento che è stato immortalato in questa enorme statua. Oltre agli enormi dettagli del vestito e del volto vi facciamo notare il livello di precisione della base-diorama che replica anche gli schizzi della pozzanghera sulla quale saltella e scalcia durante il suo balletto inquietante. La versione proposta da Iron Studios sarà inoltre dotata di due braccia intercambiabili rendendola ancora più originale.

The Joker – Prime Scale 1:3 di Iron Studios sarà disponibile sul mercato dal mese di Settembre 2021 ma è già in vendita ad un costo (nemmeno altissimo se pensate alla dimensione) di circa 1.000,00 €. Potete ordinarlo dal sito del distributore Sideshow.com anche con piano di pagamento rateizzato personalizzato.