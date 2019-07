Il Joker interpretato da Heath Ledger è la nuova Premium Format di Sideshow

The Joker, tratto dal film DC Comics "The Dark Knight", è la nuovissima Premium Format proposta da Sideshow Collectibles.

The Joker, tratto dal film DC Comics “The Dark Knight”, è la nuovissima Premium Format proposta da Sideshow Collectibles. Una statica finemente curata in scala 1/4 raffigurante il Joker interpretato da Heath Ledger nel secondo film della trilogia di Christopher Nolan.

La statua di Joker Premium Format sarà alta circa 50 cm, e cerca di immortalare l’ incredibile performance del compianto Heath Ledger. Basato sulla scena che si svolge nel dipartimento di polizia di Gotham City a seguito della sua cattura, questo oggetto da collezione include anche una base dettagliata che rappresenta una porzione della cella in cui viene rinchiuso. La base infatti sarà dotata delle sbarre della prigione che potranno essere posizionate magneticamente davanti o dietro la figura per avere più opzioni nella sua esposizione.

The Joker Premium Format sarà realizzata in resina e sarà vestita di abiti realizzati interamente in tessuto che replicheranno lo stile inconfondibile di Ledger dal film The Dark Knight. Il vestito sarà composto da gilet verde su camicia elegante blu a forma di esagono, con una cravatta a fantasia verde e pantaloni viola a righe. Non mancheranno inoltre i dettagli di elementi secondari come i calzini multicolore. Il Principe del crimine è rappresentato mentre sta aspettando in cella con un accenno di sorriso sul viso, il suo volto verrà scolpito con cura per somigliare all’attore fino all’applicazione usurata del trucco e delle cicatrici del suo sorriso.

The Joker Premium Format è da pochissimo in preordine su Sideshow.com al prezzo di 650$ con uscita stimata per Agosto 2020. Sicuramente nelle prossime ore lo potremmo ammirare in foto e video live direttamente dal SDCC che sta per aprire la sua nuova edizione. Vi ricordiamo inoltre che questa statua sarà rilasciata anche in versione Esclusiva includendo un paio di braccia che battono le mani per ricreare il suo famigerato applauso al neo promosso commissario Gordon.