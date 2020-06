The King’s Man: diffusi poster e trailer del prequel

È stato diffuso il nuovo trailer di The King’s Man, terzo film nonché prequel di Kingsman – Secret Service. Il roboante nuovo capitolo della saga di super spie sarà diretto da Matthew Vaughn e vedrà la partecipazione degli attori Ralph Fiennes, Matthew Goode, Harris Dickinson, Djimon Hounsou, Gemma Arterton e Aaron Taylor-Johnson.

Originariamente basato su una miniserie a fumetti di Mark Millar (nata da una conversazione con lo stesso Vaughn) The Kingman racconta di un agenzia privata di intelligence impegnata nel mantenere ordine e pace e incarnare i modi e i principi del gentleman, ritenuto il modello moderno del cavaliere arturiano, dichiarazione di intenti espressa anche nel motto dell’agenzia: “I modi definiscono l’uomo”.

The King’s Man sarà ambientato nel passato (presumibilmente prima della Prima Guerra Mondiale) e seguirà la creazione dell’agenzia. L’agenzia verrà infatti fondata per contrastare il piano malvagio, ideato da un gruppo di tiranni, di innescare una guerra di proporzioni mondiali.

Sulle note di una cover di War (What is it good for), il trailer delinea gli eventi della sinossi mostrando la misteriosa società segreta di malvagi, i cui affiliati indossano un anello recante un bastone da pastore. A contrapporsi alle azioni vi sarà la genesi dei Kingman.

Tra gli antagonisti principali possiamo notare Rasputin, controverso personaggio storico della corte dello Zar Nicola II di Russia, il quale metterà a più riprese i bastoni tra le ruote alle spie gentlemen.

Inizialmente previsto per il 2019, il film ha subito alcuni ritardi dovuti a diverse ragioni, tra cui l’acquisizione di 20th Century Fox da parte di Disney, che ne ha fatto scivolare l’uscita a febbraio 2020. Tuttavia la pandemia di Covid-19 e la conseguente sospensione dell’intero settore cinematografico hanno fatto in modo di ritardare nuovamente l’uscita del film. Con questo trailer The King’s Man riceve così una nuova data di distribuzione nelle sale attesa per il 18 settembre 2020.