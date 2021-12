The King’s Man – Le Origini, nuovo capitolo della saga diretta da Matthew Vaughn sta per arrivare nei cinema con un prequel che racconta la genesi della particolarissima agenzia di servizi segreti indipendente Kingsman. In occasione della promozione del film, abbiamo assistito alla conferenza stampa organizzata da Disney che distribuirà la pellicola in Italia.

The King’s Man – Le origini, il nostro incontro con il cast

In diretta streaming Matthew Vaughn e il resto del cast hanno parlato delle varie esperienze e difficoltà personali nell’interpretare i loro personaggi durante le riprese del film. Insieme al regista erano presenti Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Djimon Hounsou, Tom Hollander, Rhys Ifans, Matthew Goode, Harris Dickinson e Daniel Brühl.

Ralph Fiennes, parlando del protagonista Orlando Oxford ha detto:

Era una grande possibilità, è un uomo quasi ferocemente pacifista da quando ha perso sua moglie, ha cresciuto il figlio con l’aiuto di Polly (Gemma Artenton). Ma dopo gli eventi accadono nel film, ci sono dei momenti in cui deve prendere le armi. E lui, con il suo ruolo ha un momento di cambio totale nel film dice agli spettatori “io sono questo non cambierò” e poi invece “ah devo cambiare”. Quando ho letto questo nello script mi ha molto intrigato!

Gemma Artenton, che interpreta Polly la tata della famiglia Oxford, una donna forte in un mondo dominato dagli uomini, ha parlato delle sue ispirazioni per il suo personaggio:

Si, è un contesto da Prima Guerra Mondiale quindi ambientazione da suffragette, ma io mi sono ispirata alle donne che hanno servito nella Seconda Guerra Mondiale le “code crackers” (quelle che decriptavano i codici) che erano donne assurde dietro la scena. Ero ispirata dalle donne con cui sono cresciuta, dure lavoratrici molto concrete e solide. Mi sono divertita ad interpretarla, è una donna seria, ma quel guizzo negli occhi quindi…

Combattimenti Spettacolari

Uno dei principali Villain del film è Grigorij Rasputin, il monaco pazzo consigliere privato della famiglia Romanov, interpretato da Rhys Ifans:

Beh, ovviamente ero a conoscenza della figura Rasputin, E mi era abbastanza familiare, è qualcuno a cui ero leggermente interessato, sai fin dai tempi della scuola quando studi la prima guerra mondiale, sai che c’è sempre questa figura di Rasputin che era più mistico che reale anche in una lezione di storia.

Mi ha sempre incuriosito, ha questo bell’aspetto. Le prime fotografie di Rasputin, l’uso davvero precoce delle macchine fotografiche, sembrava qualcuno che già allora fosse consapevole dell’impatto che la sua stessa immagine avrebbe potuto avere nella foto. ti guarda veramente attraverso. Quindi sì, mi ha sempre incuriosito perché era un mistico un guaritore, questo tipo di elementi performativi per lui come persona. C’è molto fumo e specchi nel senso che è stato in grado di venire da un’educazione profondamente impoverita e farsi strada attraverso l’alta società russa, una posizione di grande potere. Potere di iniziare e porre fine alle guerre di fatto. È una bella storia e mi ha sempre incuriosito. E poi c’è lo sguardo quei capelli lunghi, la barba.

Proprio Rasputin è protagonista insieme a Ser Oxford di una delle scene di combattimento più belle degli ultimi anni, che unisce danza, spada e arti marziali che ha impegnato parecchio Ralph Fiennes:

Ho avuto un paio di tentativi falliti. Ho sempre amato i combattimenti da fiction, ed ho avuto modo di farne un po’ a teatro soprattutto nelle opere di Shakespeare, poi non ho avuto molto modo di farne più, fino ad ora alla fine di questo film il mio personaggio il Duca di Oxford è obbligato a difendersi in una estesa scena di scherma. C’è un ragazzino in me che veramente ama un bel combattimento con la spada. Tutta quella roba tipo Robin Hood con Errol Finn, e se guardi gli attori di quei film degli anni ’30-’40, dovevano aver fatto un bel pò di scherma, sono straordinari! c’è un combattimento grandioso tra Basil Rathbone e Tyron Power… Ma devo anche riconoscere la capacità degli stunt che ci fanno sembrare bravi.

In The King’s Man Le Origini, assisteremo agli eventi che hanno portato alla nascita dell’agenzia di intelligence indipendente che abbiamo conosciuto nei due capitoli precedenti Kingsman – Secret Agents e Kingsman – Il cerchio d’Oro. Ambientato durante la prima Guerra Mondiale, un gruppo di uomini fedeli alla corona dovrà affrontare i piani di conquista delle più pericolose menti criminali e dei malvagi tiranni della storia dell’umanità.

The King’s Man – Le Origini arriverà nelle sale italiane il 5 Gennaio 2022, eccovi il trailer ufficiale:

La trilogia cinematografica di Kingsman è tratta dalla miniserie a fumetti The Secret Service ( che trovate disponibile su Amazon) scritta da Mark Millar e illustrata da Dave Gibbons.