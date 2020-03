The Kubert School attiva corsi a distanza

La prestigiosa The Kubert School, fondata dal leggendario Joe Kubert (Hawkman, Sgt. Rock) nel 1976, apre per la prima volta le sue aule seppur solo virtualmente istituendo dei corsi a distanza aperti a tutti.

I corsi attivati con questa modalità sono 4, avranno una durata di 6 settimane con una lezione a settimana.

Eccoveli nel dettaglio:

NARRATIVE ART tenuto da Tom Mandrake (The Spectre, Martian Manhunter),

INKING tenuto da Joe Prado (Superman)

SCRIPT WRITING for COMICS tenuto da Amy Chu (Red Sonja)

BASIC DRAWING tenuto da Fernando Ruiz (Archie)

I corsi partiranno il prossimo 15 aprile, avranno ovviamente posti limitati pur essendo a distanza, e costeranno solo 175 $. Tutte le informazione sono disponibili cliccando QUI.

Il presidente della The Kubert School, Anthony Marques ha detto:

“Si tratta di una incredibile opportunità per poter diffondere e condividere l’incredibile bagaglio tecnico di cui si fa carico la The Kubert School con tutte quelle persone che vorrebbero diventare professionisti nel campo del disegno, del fumetto e dell’animazione. Gli insegnanti scelti sono fra i migliori professionisti del settore e siamo molto orgogliosi di lanciare questo programma di didattica a distanza.”

Fra gli insegnanti della scuola figurano anche Andy Kubert (Batman), Lee Weeks (Batman), Kim DeMulder (Swamp Thing), Jan Duursema (Star Wars) e Giovanni Valletta (John Wick).

Invece fra gli alunni figurano alcuni ormai affermati professionisti: Amanda Conner (POWER GIRL, VAMPIRELLA), Jenny Frison (WONDER WOMAN, RED SONJA), Anna-Maria Cool (WIZARD OF OZ, BARBIE), Derek Drymon (SPONGEBOB SQUAREPANTS), Brandon Vietti (YOUNG JUSTICE, THE BATMAN), David Nakayama (WITCHBLADE, CITY OF HEROES), Adam Kubert (SPIDER-MAN, CAPT. AMERICA) e Andy Kubert ( BATMAN, SUPERMAN).

Come detto nel 1976 Joe Kubert, insieme alla moglie Muriel, fonda la Joe Kubert School, divenuta poi The Kubert School, per avviare all’arte del fumetto i giovani artisti che vogliono accostarsi a questo medium: a tutt’oggi è l’unica scuola del settore ufficialmente riconosciuta negli USA