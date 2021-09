The Last Duel, l’ultima fatica di Ridley Scott in arrivo nelle sale

The Last Duel, kolossal (ma si può usare ancora oggi questo termine?) storico ambientato ovviamente nel Medioevo, e distribuito da The Walt Disney Company e 20th Century Studios a partire dal prossimo 14 ottobre, ci porta violentemente in un universo fatto di Fede e Onore.

Ambientato durante la Guerra dei Cento Anni, e ispirato a un romanzo che potete recuperare a questo link, quindi proprio sul finire dell’epoca medioevale, The Last Duel ci racconta la storia, basata su accadimenti reali, riguardante l’ultimo vero e proprio duello cavalleresco autorizzato, disputatosi in Francia tra Jean de Carrouges e Jacques Le Gris, due amici di vecchia data diventati acerrimi rivali per questioni di onore. Carrouges è un rispettato cavaliere, noto per il suo coraggio e la sua abilità sul campo di battaglia, mentre Le Gris è uno scudiero normanno, la cui intelligenza e parlantina sopra la media lo rendono uno dei personaggi più in vista a corte.

Marguerite, la moglie di Carrouges, sostiene ad un certo punto di essere stata ferocemente aggredita da Le Gris, accusa ovviamente non riconosciuta da quest’ultimo. Apparentemente, l’unico modo per poter dipanare questa intricata matassa, è proprio quello offerto da un duello all’ultimo sangue tra i due amici, duello che non mette a rischio soltanto la vita dei due contendenti, ma anche quella della dama” offesa”. Il destino di tutti e tre quindi, è letteralmente nelle mani di Dio.

Il film, distribuito nelle sale a partire dal prossimo 14 ottobre, è diretto da Ridley Scott e con un cast davvero di eccezione, come Matt Damon (Will Hunting – Genio ribelle, Le Mans ’66 – La grande sfida) nei panni di Jean de Carrouges, Adam Driver (Storia di un matrimonio, BlacKkKlansman) in quelli di Jacques Le Gris, mentre Jodie Comer (Killing Eve, Free Guy – Eroe per Gioco) sarà Marguerite de Carrouges. Completa il quadro anche Ben Affleck (Argo) nel ruolo del conte Pierre d’Alençon.