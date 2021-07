The Last Duel: tradimento e vendetta nel trailer italiano del film di Ridley Scott

20th Century Studios ha presentato ufficialmente The Last Duel, una storia di tradimento e vendetta ambientata nella brutalità della Francia del XIV secolo diretta dal regista Ridley Scott (Sopravvissuto – The Martian, Il Gladiatore, Thelma & Louise). Il film, previsto nelle sale italiane a partire dal 14 ottobre prossimo e distribuito da The Walt Disney Company Italia, si mostra ora nel primo trailer interamente in italiano, visualizzabile poco più in basso.

Il film promette di far rivivere allo spettatore le atrocità del Medioevo, ponendo l’accento sui codici cavallereschi e le conseguenze dello sfidare la Chiesa, la nobiltà di corte e un re adolescente. The Last Duel racconterà anche delle difficoltà di una donna intenta a farsi strada in quei tempi in cui la violenza dominava incontrata, una donna che non aveva alcuna posizione giuridica senza il supporto del marito. Basato su eventi reali, il nuovo progetto cinematografico di Scott è ambientato durante la guerra dei cent’anni, ed esplora il potere degli uomini, la precarietà della giustizia e il coraggio di una donna disposta a tutto in nome della verità.

The Last Duel avrà dalla sua un cast stellare: Matt Damon (Will Hunting – Genio ribelle, Le Mans ’66 – La grande sfida) è Jean de Carrouges, Adam Driver (Storia di un matrimonio, BlacKkKlansman) vestirà invece i panni di Jacques Le Gris, mentre Jodie Comer (Killing Eve, Free Guy – Eroe per Gioco) è Marguerite de Carrouges. Completa il quadro anche Ben Affleck (Argo) nel ruolo del conte Pierre d’Alençon. La sceneggiatura è a cura di Nicole Holofcener, con la supervisione di Affleck e Damon, a sua volta basata sul libro omonimo di Eric Jager (che trovate qui a prezzo speciale). Prodotto da Ridley Scott, Kevin J. Walsh, Jennifer Fox, Nicole Holofcener, Matt Damon e Ben Affleck, The Last Duel vede Kevin Halloran, Drew Vinton e Madison Ainley nelle vesti di produttori esecutivi.