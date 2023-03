The Last of Us Parte 2, il secondo capitolo del videogioco da cui hanno tratto l’attuale serie di HBO, verrà adattato in più stagioni; la conferma arriva direttamente dagli showrunner della serie. L’enorme successo riscosso dalla prima stagione aveva confermato un nuovo arco narrativo fin dall’inizio, ispirato dall’immediata e positiva risposta del grande pubblico nei confronti del progetto. Incuriosisce, però, la scelta di proseguire con il secondo capitolo, scegliendo di farne più stagioni invece che solamente una conclusiva (Se interessati a recuperare i videogiochi da cui hanno tratto la serie, li trovate su Amazon).

La serie di The Last of Us

HBO rivela come adatterrà The Last of Us 2: scelta rischiosa?

Le nuove informazioni riguardo al futuro della serie arrivano da una recente intervista di Craig Mazin e Neil Druckmann con CG, in cui hanno chiesto loro se fossero stati in grado di trasporre il secondo videogioco di The Last of Us solamente in una stagione 2, ricevendo la seguente risposta da Mazin:

No. Assolutamente no.

Seguendo le affermazioni del collega, anche Neil Druckmann ha confermato la questione, rivelando che le nuove storie di The Last of Us richiederanno “più di una stagione” per essere raccontate in toto.

Oltre a queste informazioni, purtroppo, non abbiamo ulteriori dettagli sulla faccenda, dato che entrambi gli showrunner non sono stati per niente specifici, limitandosi a parlare di “più stagioni”. Data la vastità narrativa a comporre The Last of Us Parte 2, non sorprende affatto una scelta del genere, coi fan storici che avevano già speculato su questa possibilità.

Se la prima stagione della serie HBO ci ha introdotto il contesto e il rapporto fra i due protagonisti, Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey), nella seconda li vedremo affrontare le conseguenze delle loro scelte precedenti, in un mondo che si è evoluto in relazione alla stessa pandemia globale, cercando di andare avanti per la propria strada. Il fatto, poi, che ci sia un salto temporale fra le due parti, optando per una narrazione che traspone i rapporti fra i protagonisti in maniera diversa dal passato, ha alimentato non pochi dubbi nella community degli appassionati, con qualche punto interrogativo verso il futuro della serie tv.

Vi ricordiamo che, attualmente parlando, tutti gli episodi di The Last of Us sono presenti su NOW.