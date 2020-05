The Last of Us American Dream: a giugno in Italia da Editoriale Cosmo

Attraverso la sua pagina facebook ufficiale, Editoriale Cosmo ha annunciato l’arrivo a giugno in fumetteria e libreria di The Last of Us American Dream ovvero il fumetto prequel dell’acclamata saga videoludica creata da Naughty Dog per Playstation.

Editoriale Cosmo pubblicherà The Last of Us American Dream in un volume unico da 100 pagine a € 13.90. Uscito negli USA per Dark Horse The Last of Us American Dream era una miniserie di quattro numeri.

The Last of Us American Dream è scritto dal direttore creativo di The Last of Us per Naughty Dog Neil Druckmann ed illustrato da Faith Erin Hicks. Concepito come come vero e proprio prequel dalla saga è ambientato nel mondo apocalittico che tutti i videogiocatori ben conoscono e presenta le primissime avventure della giovane Ellie nel mondo dominato dagli zombie.

Eccovi una breve trama di The Last of Us:

Stati Uniti. 2013. Joel è un padre single che vive con sua figlia adolescente, Sarah. Una sera si scatena il caos in città: un fungo parassita chiamato Cordyceps che già precedentemente causò maggiori problemi all’agricoltura a livello mondiale, evolvendosi ha cominciato ad infettare gli esseri umani, mutandoli in creature mostruose. Padre e figlia cercano di scappare lontano dalla città ma Sarah viene colpita e ferita da un colpo di fucile sparato da un militare che aveva avuto l’ordine di abbattere chiunque gli si parasse davanti. Purtroppo la ferita si rivela fatale per la ragazzina: la piccola muore tra le braccia di Joel che rimarrà profondamente segnato dall’accaduto.

Nel 2033, vent’anni dopo, l’America è ormai immersa in uno scenario postapocalittico, dove l’infezione ha ucciso circa il 60% della popolazione mondiale, la civiltà umana è collassata e i sopravvissuti ora vivono solo di anarchia e violenza. L’esercito ha vanamente tentato di arginare l’epidemia imponendo la legge marziale e istituendo varie zone di quarantena duramente sorvegliate. Queste misure vengono osteggiate da un gruppo dissidente chiamato le Luci (Fireflies nell’originale).