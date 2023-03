Dopo il suo tanto atteso debutto su Sky e NOW, la serie TV The Last of Us sarà prossimamente disponibile in versione Home Video nelle edizioni 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD per Warner Bros Home Entertainment.

Il successo mondiale di The Last of Us

La serie televisiva The Last of Us, ispirata all’omonimo videogioco di successo, ha fatto registrare uno dei debutti più grandi nella storia di HBO, classificandosi al secondo posto dopo House of the Dragon.

La serie di The Last of Us

La storia di The Last of Us si svolge 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire di nascosto Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante attraverso gli Stati Uniti nel quale i due dovranno dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.

Nel cast della prima stagione hanno preso parte numerose star come Pedro Pascal come protagonista nei panni di Joel e Bella Ramsey in quelli di Ellie. La lunga lista continua poi con Gabriel Luna nelle vesti di Tommy, Anna Torv in quelle di Tess, Nico Parker è Sarah, Murray Bartlett è Frank, Nick Offerman è Bill, Melanie Lynskey è Kathleen, Storm Reid è Riley, Merle Dandridge è Marlene e Jeffrey Pierce interpreta Perry. Infine ci sono Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene, Elaine Miles, Ashley Johnson e Troy Baker.

Le edizioni 4K UHD, Blu-ray e Dvd della serie TV

Per tutti i fan di The Last of Us in attesa della seconda stagione, c’è una buona notizia: la prima stagione della serie sarà presto disponibile in 4K Ultra HD, Blu-ray e Dvd. All’interno delle edizioni Home Video ci saranno i 9 episodi della prima stagione e quasi 3 ore di contenuti speciali inediti in grado di fornire un’ulteriore esperienza di immersione nella trama, personaggi e universo di The Last of Us.

The last of us in Home Video

Tra questi troveremo anche tre featurette:

La prima featurette, The Last of Us: Stranger Than Fiction, presenta il cast della serie e i filmmaker che si confrontano con esperti di sopravvivenza, microbiologia e parassitologia per approfondire l’aspetto scientifico della realtà del fungo parassita e della successiva apocalisse presentata nella serie.

La seconda featurette, Controllers Down: Adapting The Last of Us, ci accompagna nel viaggio di The Last of Us dalla console allo schermo. Il cast e i filmmaker ci mostrano come hanno espanso il mondo del gioco e dato nuova vita ai personaggi amati dai fan, offrendo una visione approfondita su come sia stato possibile portare il gioco alla vita sullo schermo televisivo.

Infine, From Levels to Live Action è una featurette che esplora come la serie TV The Last of Us abbia incorporato e ampliato i momenti di gioco preferiti dai fan. I fan della serie potranno apprezzare come i loro momenti preferiti del gioco sono stati integrati nella serie televisiva e ampliati in modo sorprendente, offrendo un’esperienza di visione unica e coinvolgente.

Dove acquistare la serie TV The Last of Us in edizione Home Video

Attualmente è possibile pre-ordinare la vostra copia anche su Amazon al prezzo consigliato di 59,99 per l’edizione Steelbook 4K Ultra HD, 49,99 euro per la versione 4K UHD, 39,99 per quella Blu-ray e infine 29,99 per l’edizione in Dvd.

» Potete acquistare The Last of Us in edizione Steelbook su Amazon

» Potete acquistare The Last of Us in edizione 4K UHD su Amazon

» Potete acquistare The Last of Us in edizione DVD su Amazon