A fronte del grande successo ottenuto dai primi episodi di The Last of Us, adattamento televisivo del pluripremiato videogame Naughty Dog, HBO ha deciso di dare ufficialmente il via libera alla realizzazione di una seconda stagione. L’annuncio del rinnovo è stato commentato con grande entusiasmo da Neil Druckmann, scrittore e direttore creativo del videogame.

La serie di The Last of Us

Adesso è ufficiale, la seconda stagione di The Last of Us si farà

Sono onorato e orgoglioso del fatto che così tante persone abbiano deciso di guardare lo show e lasciarsi appassionare da questa nuova iterazione del viaggio di Joel e Ellie. La collaborazione con Craig Mazin, il nostro incredibile cast e tutto lo staff, e soprattutto HBO ha superato le mie già alte aspettative. Adesso avremo il piacere di farlo di nuovo con una seconda stagione. A nome di tutti noi di Naughty Dog e PlayStation voglio semplicemente dirvi grazie.

The Last of Us racconta una storia che si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere. A vestire i panni dei protagonisti ci pensano Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

