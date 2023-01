Neil Druckmann, il co-creatore della serie di The Last of Us, ha soltanto un modo per descrivere il secondo episodio dell’adattamento HBO: un capitolo che migliora il videogioco originale. Dopo una premiere che ha conquistato critica e fan, con questa nuova puntata The Last of Us si conferma all’altezza delle aspettative e riesce ad aggiungere convincenti elementi in più rispetto alla trama del titolo di Naughty Dog. Ma cosa aspettarsi dopo aver visto il suo finale?

La serie di The Last of Us

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su The Last of Us

Il finale del secondo episodio di The Last of Us

Dopo il finale culminante del primo episodio di The Last of Us, la nuova puntata disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 16 gennaio, in contemporanea assoluta con HBO, si apre con il trio che decide se prendere la strada più lunga o quella più breve verso il loro viaggio per consegnare Ellie.

Per la prima volta, vediamo Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey) e Tess (Anna Torv) affrontare i Clicker, prima di raggiungere la loro destinazione. Una delle prime domande sollevate dal finale dell’episodio 2 di The Last of Us è proprio inerente agli infetti: perché Tess affronta loro e non i soldati, proprio come visto nel gioco? Quando il trio raggiunge l’edificio, trova camion vuoti e barricate all’ingresso, l’intera squadra delle Luci massacrata. Joel deduce che una delle Luci sia stata morsa e abbia iniziato a diffondere l’infezione tra i compagni. Questo cambia il piano di Joel e Tess, che contavano sulle Luci per ottenere i mezzi necessari per trovare Tommy, il fratello di Joel.

La serie di The Last of Us

Tess inizia disperatamente a cercare una radio o una mappa per capire dove stavano andando le Luci prima di morire e quando Joel prova a farla ragionare, dicendole di ritornare a casa, lei rivela infine di essere stata morsa. Questo spiegherebbe perché lei sia così disperata ed esorti tanto Joel a portare Ellie a destinazione: nonostante sia stata ferita solo poche ore fa, più o meno nello stesso periodo in cui vediamo che anche Ellie è stata di nuovo morsa, l’infezione di Tess è già peggiorata. Questo testimonia in modo inequivocabile l’immunità di Ellie e, al contrario, il triste destino che attende Tess. Ecco perché lei crede sinceramente che Ellie possa davvero servire per “guarire” il mondo e, forse, correggere tutti i suoi errori.

Nel gioco originale, l’infezione da Cordyceps si diffonde principalmente attraverso le spore rilasciate nell’aria dagli infetti, tuttavia, come visto alla fine del secondo episodio, questo metodo di contagio è stato abbandonato nella serie e al suo posto i creatori hanno utilizzato alcuni viticci di micelio che fuoriescono dal corpo di un defunto infetto. Poiché Tess è stata morsa e probabilmente inizierà a mostrare presto sintomi dell’infezione, nella scena finale dell’episodio vediamo un infetto infilare i suoi viticci nella bocca di Tess, in una scena rivoltante. Druckmann e Craig Mazin, i co-creatori della serie, hanno motivato più volte questo cambiamento rispetto alla diffusione dell’infezione come vista nel gioco, spiegando che questa importante differenza sia stata fondamentale per integrare e persino migliorare la logica dietro l’infezione fungina.

Mentre la scena del gioco è decisamente emotiva a causa delle implicazioni della relazione tra Tess e Joel e lo scontro armato contro altri esseri umani, gli elementi aggiunti nel finale del secondo episodio spingono l’adattamento di HBO al di sopra della sua controparte di gioco: l’esplosione è molto più cinematografica e impattante, inoltre, l’orribile elemento del “bacio del Clicker” amplifica esponenzialmente uno dei finora migliori aspetti horror della serie di The Last of Us.

Questo orribile espediente non solo fa aumentare il terrore nei confronti degli infetti per i futuri episodi, ma rende la morte di Tess molto più straziante. L’ultima cosa che vale la pena approfondire intorno al finale dell’episodio 2 di The Last of Us è l’anticipazione premessa verso le figure di Bill e Frank: finora questi due sopravvissuti sono stati già presentati nei due episodi della serie, dal segnale radio che consente a Joel e Tess di comunicare con loro, fino alla richiesta di Tess di prometterle di prendersi cura di Ellie e portarla proprio da Bill e Frank. Nel gioco, non abbiamo mai visto Frank, però, ma abbiamo incontrato soltanto Bill e anche quest’ultimo abbiamo avuto modo di conoscerlo poco. Forse nella prossima puntata avremo modo di scoprire che ruolo avranno nella serie?