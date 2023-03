La fine dei giochi è giunta, con il finale del nono episodio di The Last of Us si conclude la prima stagione di uno tra gli adattamenti televisivi migliori tratti da un videogioco. Ma siamo arrivati a destinazione, cosa abbiamo scelto di fare? Qual è stato il senso di questo lungo, incredibile, ultimo viaggio?

La serie di The Last of Us

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su The Last of Us

Il finale del nono episodio di The Last of Us

The Last of Us andato in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su HBO, abbiamo visto Joel compiere una scelta: accettare la perdita della figlia e andare avanti, scegliendo di vivere. Con Ellie. Ellie è chiaramente ancora scossa dagli eventi traumatici vissuti con David, nel finale dell’episodio 8 . Joel finalmente si apre con lei in un momento toccante, inedito rispetto al materiale originale , ed è pronto a lasciarle compiere il suo destino. Finché non apprende che ciò le costerà la vita. Nel corso dell’episodio 9 diandato in onda in esclusiva sue in streaming solo su NOW , in contemporanea assoluta conabbiamo visto Joel compiere una scelta: accettare la perdita della figlia e andare avanti, scegliendo di vivere. Con Ellie.

The Last of Us solleva è se si sarebbe potuta davvero trovare una cura per l’infezione da The Last of Us. Marlene afferma quindi che il chirurgo intende rimuovere il corpo infetto presente in Ellie, moltiplicare le cellule che agiscono come messaggeri chimici e creare un vaccino per il resto dell’umanità. La realtà è, tuttavia, che è possibile trovare un vaccino, ma non è certo. Una delle più grandi domande che il finale disolleva è se si sarebbe potuta davvero trovare una cura per l’infezione da Cordyceps , sacrificando Ellie. Marlene afferma, infatti, che il chirurgo crede che l’immunità di Ellie provenga dal fungo stesso, presente nel suo corpo sin dalla nascita, poiché la madre di Ellie, Anna, è stata morsa durante il travaglio. Questo ceppo già presente all’interno della ragazza agisce come una sorta di barriera, un “messaggero chimico” che segnalerebbe al Cordyceps che è già infettata, proteggendola dunque da qualsiasi ulteriore infezione, come visto negli episodi 2 e 7 di. Marlene afferma quindi che il chirurgo intende rimuovere il corpo infetto presente in Ellie, moltiplicare le cellule che agiscono come messaggeri chimici e creare un vaccino per il resto dell’umanità. La realtà è, tuttavia, che è possibile trovare un vaccino, ma non è certo.

La serie di The Last of Us

Sia l’episodio 9 sia il gioco originale di The Last of Us rimangono ambigui sul fatto che una cura sia effettivamente possibile. Ellie pare essere la prima persona al mondo immune all’infezione, il che significa che la sua immunità può essere una speranza. ma non una certezza, al contrario, è chiaro dalle parole di Marlene che le Luci si stiano aggrappando alla speranza e non alla certezza. Marlene afferma che il chirurgo ” pensa ” di poter creare una cura, il che significa che anche lui non è certo che funzionerà. Indipendentemente da ciò, è chiaro che qualcuno immune come Ellie, che rappresenta una minima speranza di salvezza per l’umanità, motiverebbe qualsiasi medico o scienziato a tentare di formulare una cura. Anche a costo di sacrificare la ragazza.

Il finale dell’episodio 9 di The Last of Us, proprio come nel gioco, si ricollega all’incertezza che gli spettatori dovrebbero provare riguardo alla controversa decisione di Joel di salvare Ellie: Marlene, che rappresenta una sorte di madre adottiva della ragazza, è disposta a malincuore a sacrificarla per un bene superiore, pur col rischio di non ottenere una cura, mentre Joel, al contrario, non è disposto a perderla. Non come ha già perso sua figlia. Questo è il motivo per cui Joel uccide tutte le Luci nel finale della serie, contrariamente a quanto visto nel gioco. Poiché intendono uccidere Ellie per sintetizzare una cura, giura di salvarla, uccidendoli tutti in modo che non vengano a cercarla.

La serie di The Last of Us

In un’intervista con Eurogamer, poco prima dell’uscita di The Last of Us Part II, il creatore di entrambi i giochi originali, Neil Druckmann, ha descritto precisamente quale fosse il vero significato della storia, affermando che il senso ultimo di The Last of Us è incentrato su quanto le persone siano disposte a spingersi per qualcuno che amano incondizionatamente. In questo caso, il finale di The Last of Us rimarca questo concetto, palesando quanto Joel sia disposto a spingersi e soprattutto perché, pur di proteggere Ellie.