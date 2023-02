Il finale del quarto episodio della serie di the Last of Us ha lasciato tutti col fiato sospeso. Letteralmente. Secondo la critica, la puntata al momento fornisce agli spettatori il più grande cliffhanger dell’adattamento della HBO, con conseguenti, numerose domande per il futuro.

La serie di The Last of Us

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su The Last of Us

Il finale del quarto episodio di The Last of Us

Nell’ultima inquadratura dell’episodio 4 di The Last of Us, si vede Joel (Pedro Pascal) che viene improvvisamente svegliato da Ellie (Bella Ramsey), in preda al panico dopo essere stata minacciata da due intrusi. Gran parte della nuova puntata, come abbiamo fatto notare nel nostro speciale dedicato alle differenze tra il videogioco e la serie, ha iniziato ad adattare una sezione iconica del gioco, ovvero la parte in cui Joel ed Ellie entrano in contatto con gli spietati cacciatori. Nel gioco originale, i cacciatori si trovano a Pittsburgh, mentre gli sceneggiatori Craig Mazin e Neil Druckmann, co-creatori dell’adattamento, hanno deciso di cambiare il nome e dedicarla a Kansas City. Sebbene la location sia stata leggermente modificata, gran parte dell’impostazione della storia rimane la stessa dell’opera originale. Fatta eccezione, per l’appunto, ai cacciatori e alla scena finale.

Gran parte della novità che il quarto episodio introduce in maniera inedita rispetto al videogioco, riguarda infatti i cacciatori, a cui viene dedicato un largo spazio mentre vengono mostrati alla ricerca di due uomini, di nome Henry e Sam. Loro due, interpretati rispettivamente da Lamar Johnson e Keivonn Woodard, sono due personaggi del gioco originale, proprio come Bill e Frank dell’episodio 3 di The Last of Us. Mentre aspettiamo la conferma se sono proprio loro oppure no i due intrusi che hanno attaccato Ellie, sappiamo che i due fratelli sono braccati dal gruppo di cacciatori di Kathleen (Melanie Lynskey), un nuovo personaggio inedito. Lei appare furiosa, disperata, in cerca di un gruppo di persone che le ha fatto un torto. Sta cercando persone specifiche, tra cui proprio Sam ed Henry, responsabili della morte di alcuni rivoluzionari, tra cui suo fratello, dopo averli consegnati al FEDRA. Scopriamo così il motivo per cui i cacciatori sono ansiosi di trovare anche Joel ed Ellie, poiché Kathleen crede che siano alleati di Henry.

Una delle domande che il pubblico ha sollevato dopo aver visto la fine dell’episodio 4, riguarda Joel: perché non ha sentito arrivare Henry e Sam? A questo risponde in modo sottile Ellie, che spiega all’inizio della scena che l’udito di Joel non è così buono dal suo lato destro. È un minuscolo dettaglio, ma doveroso far notare per mostrare, ancora una volta, la cura messa in questa serie: Joel, infatti, è sdraiato dal lato sinistro, ecco perché non ha sentito Henry e Sam intrufolarsi.

Un’altra scena importante dell’episodio 4 di The Last of Us arriva poco prima della sequenza finale. Joel ed Ellie, prima di addormentarsi, ci mostrano il primo, vero momento in cui stanno iniziando a legarsi. Joel diventa più curioso sulla ragazza, chiedendo a Ellie del suo passato dopo che Ellie ha recentemente affermato che il cacciatore a cui ha sparato non è la prima persona che ha ucciso. Ciò contraddice una delle regole di Joel che ha detto nel corso dell’episodio 3 di The Last of Us: nessuno dei due dovrebbe menzionare le rispettive storie. Invece, Ellie racconta a Joel una delle barzellette del suo libro di giochi di parole, fornendo persino un momento di felicità al sopravvissuto, che sorride per la prima volta, da quando perlomeno l’abbiamo visto con Sarah. Joel ride apertamente, dopo aver tentato di trattenersi. Questa breve, dolce scena è davvero l’inizio di un lungo, difficile viaggio.