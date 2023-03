Dicono che le fiamme purifichino. Ma in realtà distruggono tutto e basta. Il finale dell’ottavo episodio di The Last of Us porta in scena una sequenza che sarà cruciale per il resto della trama, adattandola con cura dal gioco originale.

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su The Last of Us

Il finale dell’ottavo episodio di The Last of Us

Abbiamo visto come nei precedenti episodi, andati in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea assoluta con HBO, ci siano sempre stati finali culminanti. Dal finale mozzafiato dell’episodio 6 sino al tragico finale dell’episodio 7 , la prima stagione di The Last of Us sta continuando a regalare momenti di alta tensione ed emozioni. Nel corso dell’episodio 8, Ellie incontra un gruppo di cacciatori, capitanati da un uomo di nome David (Scott Shepherd).

Ellie riesce a scambiare un cervo che ha appena ucciso con alcune medicine, fondamentali per aiutare Joel a guarire dalla sua brutta ferita. Tuttavia, quando quando il gruppo di cacciatori scopre che la ragazza e il sopravvissuto sono coloro che hanno ucciso alcuni compagni, l’episodio prende una svolta. Questo culmina in un finale esplosivo, pieno di azione e dolore, perfetto per prepararci alla penultima puntata della stagione. Prima di arrivare al momento significativo che chiude l’episodio, siamo venuti a conoscenza della natura di David e del suo gruppo, un elemento diverso rispetto al gioco e che lo arricchisce.

Il leader di questo gruppo ben armato, David, viene mostrato come una sorta di predicatore, di pastore che, attraverso la sua fede, riesce a guidare e fornire speranza. David rivela che era un insegnante prima che l’epidemia di Cordyceps lo riavvicinasse a Dio. L’episodio presenta David in una luce inizialmente benevola: i suoi lo rispettano, lo seguono senza indugi e soprattutto lui si preoccupa di sfamarli e proteggerli. Ma più ci avviciniamo alla fine, più scopriamo che genere di ombre genera la luce di questo personaggio.

L’episodio 8 di The Last of Us svela lentamente David: lui rivela ad Ellie, dopo averla catturata, che sa chi sono lei e Joel ed è deciso ad affidarli alla giustizia divina. David dice alla ragazza che ha bisogno di aiuto per guidare la sua comunità attraverso questo “male necessario” che è l’epidemia. Il predicatore, infatti, “ama” ciò che ha fatto il Cordyceps alla razza umana, attribuendolo a un’azione divina. Ed Ellie, all’interno di questo piano celeste, può far parte del suo gruppo di David. Ma in che modo?

Entrambi sono singole parti di un grande mondo violento e il predicatore afferma di aver riconosciuto in lei lo stesso animo oscuro che vive in lui. David dice che soprattutto ha bisogno di un amico e crede che l’Ellie di Bella Ramsey possa essere quell’amica. Tutto diventa terribilmente inquietante quando per Ellie sembrano esserci due alternative: o assecondare David e diventare sua “amica”, oppure venire mangiata. Sino alla scena finale, culminante nell’uccisione di David da parte di Ellie, capiamo quanto fosse oscuro quest’uomo sin dalle sue azioni e battute, quando tenta di stuprare Ellie affermando che “quando combattono, è la parte che mi piace di più”.

Poco dopo questa brutale scena, Joel la raggiunge. Finalmente ripresosi dalle sue ferite, Joel tiene Ellie tra le sue braccia e la ragazza ritrova la pace, stringendosi forte a lui. Questa è una tra le scene più importanti di The Last of Us, sia nell’adattamento della HBO sia nel gioco originale: questa scena finale mostra la fiducia che Joel ed Ellie hanno l’uno per l’altro e il legame che nessuno dei due personaggi può più nascondere. Ciò è reso ancora più chiaro da Joel che si riferisce a Ellie come “bambina”, lo stesso vezzeggiativo con cui chiamava sua figlia Sarah, prima della sua tragica morte. In The Last of Us fino a questo punto, il legame padre-figlia tra Joel ed Ellie è stato magistralmente prefigurato in vari modi. Ora, nell’episodio 8, nel momento in cui Joel finalmente abbraccia sfacciatamente Ellie dopo le sue esperienze traumatizzanti, vediamo stringerla a sé proprio come fosse sua figlia.