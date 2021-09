The Last of Us: Joel ed Ellie nella prima foto ufficiale della serie TV

La serie TV di The Last of Us si sta facendo attendere, ma quanto pare l’attesa verrà ampiamente ripagata, specie per tutti i fan del titolo Naughty Dog, uno dei titoli d’azione e d’avventura più importanti della generazione PS3 (qui a prezzo speciale). Ora, per festeggiare l’evento noto come The Last of Us Day 2021, lo sviluppatore americano e PlayStation hanno mostrato la prima immagine ufficiale della serie TV in arrivo su HBO Max.

La foto mostra i protagonisti Joel (interpretato da Pedro Pascal) ed Ellie (con il volto di Bella Ramsey) nell’adattamento live-action della serie post-apocalittica. Vediamo infatti i due personaggi inquadrati di spalle, interessati da quelli che sembrerebbero essere alcuni resti di un aeroplano non meglio identificato. Sebbene lo scatto non permetta quindi di ammirare i volti della coppia, è in ogni caso sicuramente in grado di dare ai fan di The Last of Us (e non solo) un’idea piuttosto chiara del look della serie, a quanto pare estremamente fedele al videogioco originale anche e soprattutto per quanto riguarda gli abiti e gli zaini di Joel ed Ellie (simili in tutto e per tutto ai modelli visti nel videogioco).

Il co-director della serie di videogiochi Neil Druckmann farà parte dei registi di questo nuovo progetto per HBO, assieme al regista russo Kantemir Balagov, Jasmila Zbanic Peter Hoar e lo showrunner Craig Mazin (Chernobyl). Con un budget superiore ai 100 milioni di dollari per la produzione dei primi dieci episodi, la serie seguirà le vicende raccontante nel videogioco originale uscito su PlayStation 3, mostrando però anche alcuni retroscena inediti: al centro della vicenda troveremo ovviamente Joel e la quattordicenne Ellie, impegnati in un viaggio che li porterà ad attraversare gli angoli più remoti e pericolosi degli Stati Uniti a seguito di una pandemia che ha spazzato via la quasi totalità della razza umana.