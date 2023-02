Mentre ci avviciniamo alla conclusione della prima stagione di The Last of Us, serie TV tratta dal pluripremiato videogame Naughty Dog, HBO ha deciso di fare un grande regalo ai fan: è infatti disponibile in versione digitale l’intera colonna sonora. 66 brani composti da Gustavo Santaolalla, che si era già occupato della soundtrack del videogame, Jake Staley, David Fleming e Juan Luqui.

Recuperate il nostro articolo:Dove e come vedere The Last of Us in streaming

La serie di The Last of Us

Disponibile la colonna sonora di The Last of Us

Creare la musica per la serie HBO The Last Of Us è stato, in un certo senso, un’espansione di ciò che abbiamo sviluppato e registrato per il primo capitolo del gioco. Ancora una volta, l’emozione al centro della colonna sonora questa volta è stata guidata dalla visione di Neil Druckmann e Craig Mazin e dalla potenza di questa storia incredibile.

Questa la dichiarazione di Gustavo Santaolalla in un comunicato stampa che ha accompagnato la notizia della colonna sonora. Tra i brani disponibili in streaming figura anche Long Long Time, cantata da Nick Offerman nel terzo episodio, e Never Let Me Down Again, cantata da Jessica Mazin (figlia dello showrunner Craig Mazin) al termine dello struggente sesto episodio. La colonna sonora è disponibile sulle principali piattaforme tra cui YouTube Music e Spotify.

HBO's #TheLastofUs Soundtrack is available now. Includes the original soundtrack by @santaolallaok,

"Long Long Time" performed by @Nick_Offerman,

"Never Let Me Down Again" performed by @thejessicamazin and morehttps://t.co/xj4xbngdDM pic.twitter.com/aIqzF2N9et — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) February 27, 2023

The Last of Us racconta una storia che si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere. A vestire i panni dei protagonisti ci pensano Pedro Pascal e Bella Ramsey. La serie è già stata rinnovata da HBO per una seconda stagione.