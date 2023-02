Mentre ci avviciniamo alla fine della prima stagione di The Last of Us, adattamento televisivo del pluripremiato videogame targato Naughty Dog, le insidie durante il viaggio di Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) continuano a essere sempre più grandi. Il sesto episodio è terminato con un cliffhanger molto intenso e con l’utilizzo di una canzone diventata virale sui social, ovvero una cover di “Never Let Me Down Again” dei Depeche Mode.

La serie di The Last of Us

The Last of Us e l’utilizzo della cover dei Depeche Mode

Il suo utilizzo è stato spiegato nel dettaglio dal co-creatore della serie Craig Mazin durante il podcast ufficiale di The Last of Us, rivelando anche un particolare aneddoto. A cantare il brano ci ha pensato la figlia diciottenne, Jessica.

Avevo quest’idea, al termine dell’episodio, di rappresentare su schermo il senso di tristezza e perdita di Ellie, facendo un parallelismo con la canzone. In quel momento Ellie guarda Joel accasciarsi ai suoi piedi e lui sapeva di averla delusa nonostante il verso della canzone reciti “non deludermi mai più”. E volevo che ci fosse una voce femminile a farle da eco. Puoi trascorrere mesi e mesi nel cercare persone di tutti i livelli di notorietà, ma avevo un problema. C’era questa ragazzina in fondo al corridoio di casa mia e sapevo che sarebbe stata in grado di cantarla. Quindi le ho mandato la canzone e le ho chiesto di farne una cover, cantandola in maniera struggente e lenta per rappresentare la perdita di un padre da parte della figlia.

The Last of Us racconta una storia che si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere. A vestire i panni dei protagonisti ci pensano Pedro Pascal e Bella Ramsey. La serie è già stata rinnovata da HBO per una seconda stagione.