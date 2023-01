Come anticipato nella nostra recensione di The Last of Us, la serie targata HBO sarà complementare, integrativa, un capitolo nuovo che condivide la stessa anima dell’omonimo gioco entrato nella storia come uno dei più importanti della nostra generazione. Il co-creatore della serie, Craig Mazin, suggerisce che la serie potrebbe esplorare storie soltanto accennate, alcune semplicemente immaginate. Tra queste, probabilmente, anche il culto e i segreti della Profeta Serafita.

La serie di The Last of Us

Il culto del Profeta Serafita nella serie di The Last of Us: Craig Mazin stuzzica i fan

L’attesissimo adattamento del videogioco ha avuto la sua premiere il 16 gennaio in Italia, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea assoluta con HBO, presentando al pubblico Joel di Pedro Pascal ed Ellie di Bella Ramsey. Lodato per la sua fedeltà al prodotto originale, il primo episodio ha entusiasmato anche molti fan, che ora sperano di vedere altri contenuti inediti e approfondimenti sulla storia originale.

Durante una recente intervista con Fuera de Foco, Mazin accenna a una storia secondaria dei videogiochi che l’adattamento della HBO potrebbe esplorare: la Profeta Serafita. Il co-creatore di The Last of Us nel corso dell’intervista descrive un personaggio, il cui volto i giocatori l’hanno visto in The Last of Us Part II, e sebbene Mazin non la menzioni per nome, è opinione diffusa che si riferisca molto probabilmente proprio al Profeta Serafita:

So che le persone sono davvero interessate a quello che è successo prima che Joel incontrasse Ellie. Abbiamo mostrato nel corso della serie diversi approfondimenti inediti a proposito, tra l’inizio della pandemia del Cordyceps e la sequenza temporale fedele al gioco, ma non ci siamo concentrati necessariamente su Joel. Ci sono così tante storie secondarie interessanti che potremmo raccontare. Ci sono personaggi a cui si fa riferimento solo, ad esempio, nel secondo gioco. Di un personaggio in particolare, vedi solo il suo viso, immagini del suo viso, ma mi piacerebbe scoprire cosa le è successo, credo si celi dietro una storia interessante.

La Profeta Serafita, secondo la trama originale del gioco, era una donna che avrebbe avuto una visione dell’epidemia da Cordyceps prima del disastro. A causa della sua presunta premonizione, divenne una sorta di figura messianica e raccolse un seguito di fedeli, noto come i Serafiti, che le dedicarono santuari e murales in suo nome. Questi seguaci simili a una setta svolgono un ruolo cruciale nel videogioco The Last of Us Part II e come menziona Mazin, la Profeta sarebbe una perfetta storia secondaria da approfondire nell’adattamento HBO.