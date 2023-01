Ancor prima che andasse in onda il primo episodio dell’attesissima serie televisiva The Last of Us, i fan dell’omonimo gioco che ha ispirato la serie si sono più volte domandati “perché non sono stati scelti Troy Baker e Ashley Johnson, i volti di Joel ed Ellie” per interpretare anche nell’adattamento i loro personaggi? Il co-creatore della serie Craig Mazin ha voluto chiarire ogni dubbio.

In un’intervista a EW, Mazin ha spiegato perché i doppiatori dei protagonisti di The Last of Us non siano stati scelti per la nuova serie omonima. Partiamo dalle ovvietà:

Ashley Johnson ha circa 30 anni oggi e chiaramente non può interpretare bene una ragazza di 14 anni. Ma era importante per noi trovare comunque un ruolo per lei e Troy Baker nella serie, perché sono importanti. Non si tratta solo di fan service. È una scelta che avrà un effetto drammatico di connessione genetica tra il gioco e la serie. Dovevano esserci entrambi.

Il co-creatore ha sottolineato che i doppiatori di Joel ed Ellie, rispettivamente Troy Baker e Ashley Johnson, non hanno alcuna somiglianza fisica con le loro controparti. Con Johnson troppo grande per portare sullo schermo Ellie e Baker “così fisicamente diverso da Joel“, è lampante che dovevano essere sostituiti.

Tuttavia, i due attori appariranno lo stesso nella serie, come due personaggi completamente diversi. Per entrambi i videogiochi The Last of Us Part I e The Last of Us Part II, Baker ha doppiato e interpretato Joel. Tuttavia, per l’adattamento della HBO, l’importante doppiatore interpreterà James, un membro di un violento gruppo di sopravvissuti che Joel ed Ellie incontreranno nel loro lungo e arduo viaggio. Johnson, invece, torna nel franchise, non come Ellie, ma probabilmente come sua madre, Anna, così come anticipato dai trailer della serie.

Sempre sulla serie, vedremo anche un’altra doppiatrice del videogioco, Merle Dandridge, che ha interpretato la leader delle Luci, Marlene. A differenza di Baker e Johnson, lei stessa è stata scelta per interpretare il suo personaggio nell’adattamento della HBO, l’unica a riprendere il proprio ruolo dal gioco alla serie.