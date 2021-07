The Last of Us serie TV, ecco l’attrice che interpreterà la figlia di Joel

La serie HBO di The Last of Us, ispirata al primo capitolo della saga di videogiochi targata Naughty Dog, sta finalmente per iniziare la sua fase di riprese nella città di Atlanta. Prodotto da HBO, lo show ricalcherà in larga parte gli eventi visti nella prima avventura di Ellie e Joel, tanto che in queste ore è stata l’attrice che interpreterà Sarah Miller, la figlia del protagonista.

Si tratta di Nico Parker, giovane attrice inglese di soli 17 anni, vista di recente nel ruolo di Milly Farrier nel film Dumbo, il remake del 2019 targato Disney del celebre classico d’animazione, diretto dal regista Tim Burton (qui la notizia originale). Parker ha anche preso parte alla miniserie televisiva The Third Day, creata da Felix Barrett e Dennis Kelly per HBO e Sky Atlantic. Il cast della serie TV di The Last of Us può quindi dirsi quasi concluso: Pedro Pascal (The Mandalorian, Narcos) vestirà infatti i panni di Joel Miller, mentre Bella Ramsey (Game of Thrones) interpreterà il ruolo di Ellie. Gabriel Luna sarà invece Tommy Miller, fratello di Joel, mentre Merle Dandridge (già doppiatrice originale del personaggio del videogioco omonimo) vestirà i panni di Marlene.

Lo show, supervisionato dal creatore della serie originale di The Last of Us Neil Druckmann e dallo showrunner Craig Mazin (Chernobyl) in collaborazione con Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games e The Mighty Mint, non ha al momento una data di uscita ufficiale, sebbene l’episodio pilota diretto da Kantemir Balagov dovrebbe essere trasmesso entro e non oltre il 2022, coi successivi a cura di Jasmila Žbanić e Ali Abbas. La trama di The Last of Us sarà in ogni caso piuttosto fedele a quella del gioco omonimo (che trovate qui in offerta a prezzo molto basso), sebbene alcuni passaggi e diversi dialoghi promettono di essere sensibilmente differenti rispetto a quanto visto nel titolo sviluppato da Naughty Dog e uscito su console PlayStation 3 nel 2013: tutto ruoterà quindi sulle vicende di Joel, un uomo incaricato di aiutare la giovane Ellie a uscire da una zona di quarantena, in un viaggio post-apocalittico tra le lande degli Stati Uniti d’America.