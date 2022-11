Volete sapere come e dove guardare The Last of Us in streaming? In questo articolo troverete tutte le informazioni per godervi al meglio la nuova attesissima serie di HBO basata sull’omonimo videogioco sviluppato da Naughty Dog.

The Last of Us in streaming

Dove vedere The Last of Us in streaming

Distribuita in contemporanea assoluta con la messa in onda in America, la nuova serie The Last of Us sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW in Italia. In attesa di The Last of Us recuperate il nostro articolo: Le migliori serie TV NOW da non perdere

Quando esce in Italia The Last of Us?

La serie di The Last of Us arriverà sulla piattaforma streaming NOW senza costi aggiuntivi oltre al normale abbonamento a partire dal 16 gennaio 2023.

La trama di The Last of Us

Ecco la sinossi ufficiale della serie:

La storia di The Last of Us si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pedro Pascal), uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie (Bella Ramsey), una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.

Eccovi il cast e i personaggi:

Joel (Pedro Pascal) – il protagonista maschile della serie. È un sopravvissuto di circa 50 anni che lavora come contrabbandiere a Boston in una zona di quarantena, assieme alla sua socia in affari Tess. Interpretato da Troy Baker nel videogioco, il testimone è passato a Pedro Pascal, diventato volto noto ai fan per il suo ruolo in Game of Thrones e The Mandalorian.

La serie di The Last of Us

Ellie (Bella Ramsey) – È una ragazzina di 14 anni molto sveglia ma troppo giovane per conoscere il mondo come era un tempo. È sopravvissuta a un morso da parte di un infetto senza sviluppare alcuna conseguenza e per questo motivo le Luci vogliono studiarla per creare un vaccino che salvi l’umanità. Interpretata da Ashley Johnson nel videogioco, i suoi panni nella serie vengono indossati da Bella Ramsey, conosciuta anche lei per il suo ruolo in Game of Thrones.

Il trailer di The Last of Us

Il creatore del videogioco Neil Druckmann unisce le proprie forze con il creatore di Chernobyl Craig Mazin per portare sul piccolo schermo The Last of Us, uno tra i videogiochi più acclamati dal pubblico.

Eccovi il trailer ufficiale italiano:

Cosa giocare prima di vedere The Last of Us?

Per la visione della serie The Last of Us in arrivo su Sky e NOW non c’è necessariamente bisogno di giocare ai videogiochi da cui è tratto lo show. Tuttavia, se volete fare un confronto con la storia originale da cui è tratto lo sceneggiato, potete recuperare sia i videogiochi della saga che la serie a fumetti:

The Last of Us: Il sogno americano (2013) – pubblicato in quattro volumi, questo prequel a fumetti è incentrato sull’infanzia di Ellie e della sua amica Riley, prima degli eventi del videogioco da cui è tratta la serie The Last of Us. La serie è stata creata sempre da Neil Druckmann in collaborazione con l’artista ed autore Faith Erin Hicks e la colorista Christina Strain.

The Last of Us (2013) – Nel 2013 un’epidemia generata da un fungo mutato si scatena negli Stati Uniti d’America, trasformando gli esseri umani in creature aggressive. Vent’anni dopo, la civiltà è stata decimata dall’infezione e i sopravvissuti risiedono in zone di quarantena sotto stretta sorveglianza. Il protagonista Joel lavora come contrabbandiere insieme a Tess, la sua compagna in affari, e per recuperare le loro armi rubate, finiscono con il fare un accordo con le Luci, la milizia ribelle che si oppone alle autorità militari. Avranno quindi le loro armi se porteranno Ellie al palazzo del governo. La ragazzina è infetta da ormai tre settimane, ma non ha sviluppato alcune conseguenze e potrebbe essere la chiave per creare un vaccino. Ma quella che doveva essere una semplice e veloce consegna, si tramuterà ben presto in un lungo e atroce viaggio che li segnerà per sempre.

The Last of Us: Left Behind (2014) – è un contenuto aggiuntivo scaricabile che aggiunge alla campagna principale due brevi episodi: Nella prima parte dell’espansione Ellie si incontra di nascosto con la sua migliore amica Riley per passare forse l’ultima notte assieme prima di separarsi definitivamente. Riley infatti ha deciso di aderire ad un gruppo dissidente chiamato Luci. Mentre sono insieme, le due vengono sorprese da un gruppo di infetti che le assalgono e pur riuscendo a scappare, vengono morse e contagiate. Invece che tentare il suicidio però, le ragazze decidono di provare a combattere e passare il tempo che gli rimane assieme. Il secondo episodio del DLC vede invece Ellie cercare farmaci e bende in un centro commerciale abbandonato per curare Joel che è stato gravemente ferito. Ellie però non è sola nell’edificio: un gruppo di persone è infatti lì per cercare provviste ma sono presenti anche alcuni infetti. La ragazza dovrà quindi fare di tutto per tornare da Joel incolume.

The Last of Us Parte II (2020) – Ambientato cinque anni dopo gli eventi del primo gioco, ora Ellie ha 19 anni ed è la protagonista principale (e giocabile del titolo). La storia è divisa in quattro capitoli stagionali, a partire dalla Contea di Jackson, nel Wyoming, durante i mesi invernali. Assieme all’ormai ultracinquantenne Joel, stabilendosi nell’insediamento di Tommy, vivono in relativa pace all’interno della fiorente comunità. Tuttavia, le minacce da parte di infetti e sopravvissuti ostili non cessano di mettere alla prova i protagonisti. Dopo un tragico evento, Ellie intraprende un viaggio alla ricerca di vendetta, mentre deve confrontarsi con le traumatiche conseguenze fisiche ed emotive delle sue azioni.