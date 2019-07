The Last Starfighter: sequel in fase di lavorazione!

A distanza di più di 35 anni, The Last Starfighter – Giochi Stellari film del 1984, tornerà con un sequel: come si evolveranno le vicene del film?

A distanza di più di 35 anni, The Last Starfighter – Giochi Stellari film del 1984, tornerà con un sequel. Dunque, finalmente scopriremo come si evolveranno i fatti dopo la conclusione delle vicende del film fantascientifico diretto da Nick Castle. È stato lo stesso scrittore Gary Whitta, attraverso alcuni post condivisi su Twitter, a svelare delle immagini grazie alle quali è possibile capire che, il co-sceneggiatore di “Rogue One: A Star Wars Story“, sta lavorando al sequel del classico anni ’80.

Lots of people reacting like they had no idea I’ve been working on a sequel to THE LAST STARFIGHTER. Yup, writing and producing it with original writer/creator @jonbetuel. Check out some of the concept art I posted last year… https://t.co/V57nzwE0jp — Gary Whitta (@garywhitta) July 15, 2019

Le vicende di The Last Starfighter

In The Last Starfighter tutto era cominciato con Alex, ragazzo bravissimo con i videogiochi e campione di Starfighter. Questo però, in realtà era un vero e proprio simulatore in grado di selezionare i più bravi piloti della galassia. Infatti ad un certo punto, quando Alex supera l’ultimo livello del videogioco Starfighter, incontra il misterioso Centauri, un extraterrestre, il quale decide di portare il ragazzo sul suo pianeta per unirsi e combattere sulle astronavi della Lega Stellare contro la flotta di Xur e l’armata di Ko-dan.

Dunque, Alex si ritrova arruolato contro la sua volontà in un esercito nello spazio. Il ragazzo fa ritorno sul suo pianeta ma scopre che il perfido Xur lo sta cercando. A questo punto Centauri salva Alex e manda sulla Terra un clone extraterrestre in modo da mascherare l’assenza del ragazzo e ingannare Xur. Al suo ritorno nella spazio, Alex scopre che i piloti di Gunstar hanno subito un attacco e sono rimasti uccisi.

Quindi, Alex rimane l’ultimo Starfighter della galassia. Nonostante il timore iniziale, il ragazzo riesce a distruggere l’armata nemica. Dopo il suo ritorno vittorioso, Alex decide di restare lega Stellare e reclutare nuovi Starfighter, ma prima chiede di poter tornare un’ultima volta sulla terra. Il ragazzo torna sul suo pianeta e la parte finale del film lascia molte porte aperte sulla trama del sequel: il fratellino di Alex si avvicina al videogioco con la promessa di diventare un bravissimo pilota di Starfighter.

Dunque, il sequel di The Last Starfighter ripartiranno proprio da qui. Quali saranno le sorti del fratellino di Alex? Cosa vi aspettate dalla nuova pellicola cinematografica?