Dopo il grande successo riscontrato dalla prima stagione, The Legend of Vox Machina è pronto a tornare sul piccolo schermo con nuove, mirabolanti avventure. E la seconda stagione dello show, stando alle dichiarazioni della nota attrice/doppiatrice Ashley Johnson, assomiglierà di più in termini di tonalità e personaggi a Dungeons & Dragons, fonte di ispirazione primaria.

trailer di The Legend of Vox Machina

The Legend of Vox Machina 2 sarà maggiormente ispirata a Dungeons & Dragons

Abbiamo l’opportunità di entrare maggiormente nel vivo dei personaggi… Ora possiamo approfondire le loro relazioni interpersonali, le loro storie. Questa stagione sembra quasi, per certi versi, più vicina al gioco. Mi sembra che sia più cupa, più grande e più cattiva. Mi sembra che tutto sia stato portato all’undicesimo livello.

The Legend of Vox Machina 2 arriverà su Prime Video il 20 gennaio. Nel corso di un mese, la serie vedrà la luce di tre episodi ogni venerdì, per un totale di 12 episodi complessivi. La serie animata segue l’avventura di un gruppo di eroi che si uniscono per combattere contro le forze del male e proteggere la loro terra. La trama si basa sulla prima campagna di Dungeons & Dragons a cui hanno giocato i doppiatori professionisti che fanno parte del gruppo Critical Role, un gioco di ruolo dal vivo, e ci mostra come questi personaggi, ognuno con le proprie personalità e abilità uniche, si uniscono per formare una squadra efficace e affiatata.

La terza stagione è già stata confermata, ma Sam Riegel, un produttore di Critical Role che interpreta Scanlan Shorthalt, ha dichiarato che lo show potrebbe tranquillamente andare avanti per cinque stagioni o più, La prima stagione della serie si concentra sulla loro lotta contro i malvagi Briarwoods, una coppia di signori del crimine che hanno conquistato la città natale dei nostri eroi e hanno causato sofferenze e morte tra la popolazione. La squadra, composta da personaggi come Vox Machina, un gruppo di avventurieri, lotta contro i Briarwoods e riesce a sconfiggerli, riportando la pace e la giustizia nella loro città.