The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Zelda e Link da F4F

Tra le tante aziende che operano nel panorama di memorabilia e collezionabili First 4 Figures negli ultimi anni è decisamente quella che si sta distinguendo di più rispetto ad altre per l’attenzione dedicata a prodotti tratti dai videogiochi.

E’ la volta, infatti, di due personaggi conosciutissimi dai fan nintendo con Zelda e Link direttamente tratti da una delle loro ultime incarnazioni videoludiche, The Legend of Zelda: Breath of The Wild.

First 4 Figures propone dunque due statuette di fascia bassa ma dai dettagli davvero interessanti. Ma guardiamole nel dettaglio.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Link (Collector’s Edition)

La statua di Link lo ritrae nelle vesti dell’eroe, con in mano un arco pronto a scoccare una delle frecce ancestrali. La statua sarà interamente realizzata in pvc e misurerà quasi 25 cm basetta compresa. Quest’ultima per dare ancora più enfasi ad una statua già piena di dettagli sarà corredata da alcuni led che oltre ad illuminare Link dal basso creeranno un bellissimo motivo luminoso in azzurro della tribu’ Sheikah sulla base nera.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Zelda (Collector’s Edition)

Non c’è eroe senza principessa e quindi First 4 Figures non si fa sfuggire l’occasione di proporre anche la principessa Zelda nelle vesti meno istituzionali di Breath of the Wild. La statua raffigura la principessa in una posa molto più statica rispetto a quella scelta per Link e la vediamo mentre impugna a sua volta la tavoletta Sheikah in mano. Anche questa statuetta, che raggiungerà i 24 cm sarà dotata di basetta con funzione led, proprio come la precedente.

Ma ve lo immaginate che figata potranno essere una volta esposte queste due statue? Noi una mezza idea ce la siamo fatta e vi consigliamo di mettere da parte i soldini perché sono già disponibili sul mercato. Ah…il prezzo? circa 85,00 € cadauna, vi garantiamo che per prodotti di questa manifattura sono un vero affare!