The Legend of Zelda: Twilight Princess, la conclusione del manga

The Legend of Zelda: Twilight Princess, il manga scritto e disegnato dal duo di autrici Akira Himekawa (A. Honda e S. Nagano), adattamento dell’omonimo videogioco, originariamente uscito per Nintendo GameCube e Nintendo Wii nel 2006, sta per concludersi. A dare la notizia la casa editrice Shogakukan secondo la quale, la versione di Zelda di Akira Himekawa, che ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo, entrerà nel suo capitolo finale con il numero dieci del manga. Il volume sarà distribuito il 28 settembre.

Vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Twilight Princess è entrato nell’arco narrativo finale con il capitolo pubblicato il 29 giugno 2020 sulla app Manga ONE di Shogakukan.

A proposito del manga di The Legend of Zelda: Twilight Princess

The Legend of Zelda: Twilight Princess è in corso di serializzazione su Manga ONE, l’app dell’editore giapponese Shogakukan, da febbraio del 2016. Il duo di autrici Akira Himekawa originariamente pubblicava il manga a cadenza quindicinale, mentre recentemente pubblica un capitolo al mese.

The Legend of Zelda: Twilight Princess segna il ritorno della coppia dopo una pausa di ben otto anni. Le due autrici infatti si sono sempre dedicate alla trasposizione dei videogiochi di Zelda, a partire dal 2000, con The Legend of Zelda: Ocarina of Time, la miserie composta da due volumi, pubblicata in Giappone sempre da Shogakukan.

In Italia, The Legend of Zelda: Twilight Princess, così come tutti gli adattamenti manga della saga videoludica uscita per Nintendo, è edita dalla casa editrice J-POP con nove volumi pubblicati fino ad ora.

Questa la trama del primo volume:

Il giovane Link affronta una nuova minaccia che incombe su Hyrule, frutto di una magia oscura proveniente da un altro mondo… legato al suo passato! La nuova avventura dell’Eroe del Tempo inizia qui!

