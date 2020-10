The Liberator: il trailer della miniserie Netflix sulla seconda guerra mondiale

Netflix ha diffuso il trailer della miniserie animata ambientata durante la seconda guerra mondiale The Liberator. La miniserie, diretta da Greg Jonkajtys, debutterà sulla piattaforma il prossimo 11 novembre in occasione del Giorno dei veterani.

Come si può subito notare dalle prime immagine del trailer The Liberator sarà realizzato con una nuova tecnica di animazione chiamata Trioscope Enhanced Hybrid Animation in grado di fondere la performance attoriale all’animazione 3d digitale, con un risultato finale che ricorda in parte la tecnica del rotoscopio. Al contrario del rotoscopio, Trioscope Enhanced Hybrid Animation permetterà un livello di espressività senza precedenti, enfatizzando così l’aspetto emozionale del film.

Questa tecnologia brevettata è stata sviluppata da Greg Jonkajtys in collaborazione con School of Humans’ L.C. Crowley.

The Liberator sarà basato su eventi realmente accaduti e racconterà uno dei capitoli più sanguinosi e drammatici del secondo conflitto mondiale: l’odissea sul campo di battaglia di Felix Sparks (Bradley James) e della sua unità di fanteria.

Felix Sparks si arruolò nell’esercito e combattè durante la guerra con la quarantacinquesima divisione “Thunderbird” di cui divenne ufficiale. Sparks e i suoi uomini furono impegnati per 500 giorni in Europa contribuendo così alla liberazione dall’invasione tedesca. La divisione Thunderbird prese parte agli sbarchi in Sicilia, per poi proseguire il viaggio attraverso l’Italia e prendere parte l’assalto dell’Operazione Anvil nel sud della Francia e infine alla liberazione del campo di concentramento di Dachau.

La miniserie sarà la trasposizione del libro The Liberator: One World War II Soldier’s 500-Day Odyssey di Alex Kershaw attualmente inedito in Italia. La serie è stata creata e scritta da Jeb Stuart (Die Hard, The Fugitive) e diretta da Greg Jonkajtys. Il cast di The Liberator vedrà coinvolti gli attori Bradley James (Medici, Merlin), Jose Miguel Vasquez (Brian Banks, The Walking Dead) e Martin Sensmeier (Westworld, Yellowstone).