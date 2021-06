The Lighthouse: il film di Eggers arriva in Giappone e diventa un manga

L’uscita nelle sale giapponesi di The Lighthouse, horror di Robert Eggers con il duo Pattinson-Dafoe in grande spolvero, sarà accompagnata da un qualcosa di molto particolare. Per l’occasione, infatti, il maestro Junji Ito ha realizzato un adattamento del film in formato manga.

L’opera cartacea fungerà da riassunto della pellicola e sarà distribuita in Giappone il 21 luglio. In rete sono state diffuse alcune pagine di anteprima:

Il film è stato accolto positivamente da critica e pubblico, ricevendo numerosi premi per la fotografia (rigorosamente in bianco e nero) e la regia.

The Lighthouse, l’horror di Eggers si trasforma in un manga

The Lighthouse è stato presentato nel 2019 al Festival di Cannes per poi avere una distribuzione limitata nelle sale a ottobre dello stesso anno. In Italia, purtroppo, il film è uscito direttamente in streaming nel 2020.

Questa la sinossi ufficiale: Da Robert Eggers, autore visionario del moderno capolavoro horror The Witch, ecco la storia ipnotica e allucinatoria di due guardiani del faro bloccati su un’isola misteriosa al largo del New England sul finire dell’Ottocento. Quando una tempesta imminente rischia di spazzarli via e strane apparizioni emergono dalla nebbia, ognuno sospetta che l’altro abbia perso pericolosamente il senno.

Willem Dafoe tornerà a collaborare con Eggers in The Northman, thriller in arrivo nel 2022. Nel cast anche Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy e Ethan Hawke. L’attore, stando alle varie indiscrezioni emerse negli ultimi mesi, dovrebbe tornare a vestire i panni del diabolico Green Goblin in Spider-Man: No Way Home.

